Una Vita Anticipazioni 12 novembre 2021: Felipe non deve recuperare la memoria. Genoveva ha un piano!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 12 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, la perdita di memoria di Felipe è stato un grande vantaggio per Genoveva e la Salmeron è pronta a difenderlo con le unghie e con i denti!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Felipe sta per essere dimesso e Genoveva, temendo che in casa possa recuperare la memoria, gli propone di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva conta sulla perdita di memoria di Felipe

Il piano di Velasco è fallito, Laura ha tentennato e Genoveva è arrivata giusto in tempo per salvare l'Alvarez Hormoso. La Salmeron ho poi proposto alla cameriera di collaborare, promettendole di proteggere Lorenza. Il bersaglio ora è proprio Velasco. Ma Genoveva ha altre beghe da risolvere, la perdita di memoria di Felipe ha concesso a Genoveva una nuova occasione e la Dark Lady non vuole certo che sfumi. La condizione di Felipe infatti, potrebbe non essere permanente, alla Dark Lady toccherà stare ben attenta.

Una Vita Anticipazioni: Felipe può lasciare l'ospedale

Felipe sta meglio, iniziano a farsi più frequenti le visite degli amici di Acacias e la farsa messa in scena da Genoveva è sempre più a rischio. La Dark Lady non è una sprovveduta, sa bene come difendere i suoi interessi, è per questo che pretende di prendersi cura lei di Felipe e si impegna per tenerlo lontano da Acacias e da tutti i ricordi del passato. Quando infatti l'avvocato riceverà la notizia di poter lasciare presto l'ospedale, la Salmeron studierà un piano per allontanarlo dai "pericoli".

Genoveva pensa a un piano per evitare che Felipe recuperi la memoria, nella Puntata di Una Vita del 12 novembre 2021

Felipe ha appena ricevuto la notizia che potrà presto lasciare l'ospedale, Genoveva si finge compiaciuta, ma in realtà è molto preoccupata. Lasciare Felipe in balia di Acacias e dei ricordi che cela, potrebbe aiutarlo a recuperare la memoria. E' per questo che la scaltra Dark Lady penserà subito ad un piano per tenere sotto controllo il suo prezioso smemorato: la Salmeron proporrà a Felipe di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 novembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.