Una Vita Anticipazioni 12 novembre 2019: Ecco chi minaccia Ursula Dicenta...

Carmen affronta Ursula perché teme per la vicinanza della donna al figlio, Raul. Nel frattempo, Samuel vuole che Cesareo faccia allontanare per sempre la Dicenta da Calle Acacias.

Nell'episodio di Una Vita di martedì 12 novembre 2019 vedremo Carmen inveire contro Ursula, perché quest'ultima ha accolto Raul nella casa parrocchiale in cui vive. Intanto, Samuel paga Cesareo affinché obblighi la Dicenta a lasciare il quartiere. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.10.

Raul crea dei problemi a Carmen nell'episodio di Una Vita del 12 novembre 2019

Raul, il figlio di Carmen, è arrivato ad Acacias. Si aggirava per le strade del quartiere senza che nessuno sapesse chi fosse, alla ricerca di una persona il cui cognome era ignoto a tutti. Dopo aver generato scompiglio e clamore attorno a sé, si è identificato: è il figlio di Carmen. Quest'ultima lo accoglie con sopresa e, ovviamente, con gioia, senza nascondere, però, un po' di sgomento: ha il timore che il ragazzo sia lì a causa della sua predisposizione a mettersi nei guai. La madre, in effetti, deve sin da subito adoperarsi affinché Raul non venga arrestato da Cesareo. La domestica, accortasi dell'atteggiamento ostile che il figlio ha nei suoi confronti, perché evidentemente ha sofferto e soffre ancora per essere stato abbandonnato da lei, si rimbocca le maniche nel tentativo di ricostruire da capo il loro rapporto. Raul, tuttavia, preferisce allontarsi di nuovo da Carmen: lascia la soffitta dei domestici. Sarà Ursula ad offrirgli riparo presso la casa parrocchiale in cui lei stessa abita. La domestica, consapevole dell'indole malavagia di quella che è stata un tempo la sua padrona, volendo proteggere il figlio, non può fare a meno di fronteggiare e minacciare la Dicenta.

Ursula costretta a lasciare Acacias in Un Vita

Samuel ha fatto sì che Lucia prendesse le distanze da Padre Telmo una volta per tutte, convincendola della colpevolezza del prete e spingendola ad accusarlo di stupro durante il processo. I problemi dell'Alday, però, non sono finiti. Samuel, infatti, non è preoccupato soltanto per la complicità tra Telmo e l'Alvarado, ma anche per la presenza di Ursula a Calle Acacias. La Dicenta, la quale sembra profondamente cambiata dopo l'esperienza in manicomio, non solo, secondo l'Alday, resta una minaccia perché sempre spietata e vendicativa, ma è anche a conoscenza di molti misfatti compiuti dal giovane uomo. Samuel vuole approfittare dell'assenza del parroco per sbarazzarsi della donna che lo ha lungamente manipolato in passato. Quindi, per non sporcarsi le mani, paga la guardia, Cesareo, per darle un avvertimento: Ursula deve andarsene dal quartiere e non tornare mai più, altrimenti per lei saranno guai.

