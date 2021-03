Una Vita Anticipazioni 12 marzo 2021: Ursula punta un coltello alla gola di Genoveva!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 12 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Ursula interrompe la festa di fidanzamento di Genoveva e Felipe e minaccia la Salmeron. Ma, ancora una volta, la sua labile mente la inganna!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ursula, fuori di sé, scambia Genoveva per una delle sue figlie, la minaccia armata di coltello e la fa accidentalmente cadere. Felipe la soccorre.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha sottovalutato Ursula

Felipe, ormai certo di non poter più fare altro per riconquistare Marcia, si arrende e accetta di ufficializzare il fidanzamento con Genoveva. La Salmeron non aspettava altro, si è finta comprensiva, ma in realtà ha tramato alle spalle del povero avvocato per spingerlo a fare la scelta giusta. E ora il suo machiavellico piano sembra aver ottenuto i suoi frutti: Felipe ha accettato di rendere pubblica la relazione e la Salmeron ha organizzato subito una bella merenda. E' tutto programmato ormai da tempo, la donna ha curato nei minimi particolari ogni cosa per colpire dritto al cuore la sua nemica Marcia. Purtroppo quello che è sfuggito alla Dark Lady è la sua imprevedibile governante, Ursula.

Una Vita Anticipazioni: Ursula irrompe alla festa di fidanzamento di Genoveva

Ursula è sconvolta da giorni da un incontrollabile delirio è infatti afflitta da vivide allucinazioni, tanto reali da convincerla del ritorno della sua nemica più minacciosa, Cayetana. L'immagine della Sotelo ha finito per sovrapporsi con quella della Salmeron che è da giorni è vittima di ripetute minacce da parte della Dicenta. Genoveva però non ha dato troppo credito alle folli intimidazioni della governante e certo non si aspetta ciò che sta per accadere: Ursula si presenterà a sorpresa interrompendo bruscamente i festeggiamenti per il fidanzamento di Felipe e Genoveva.

Ursula punta un coltello contro Genoveva, nella Puntata di Una Vita del 12 marzo 2021

La Dicenta è armata, ha un coltello e lo punta dritto alla gola di Genoveva, ma la sua testa e i suoi occhi la ingannano: la donna scambia la Salmeron per una delle sue figlie. Ricordiamo che il rapporto di Ursula e le due figlie gemelle non è mai stato idilliaco, anzi, Olga è morta proprio per mano della temibile governante, mentre Blanca è riuscita a far rinchiudere la madre in manicomio. E' per questo che dopo la nemica Cayetana, saranno proprio loro ad angosciare la labile mente di Ursula, affollata da temibili fantasmi. Fortunatamente, prima che la Dicenta possa affondare il colpo, Felipe riuscirà a salvare Genoveva disarmando e cacciando la pericolosa governante.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dall'8 al 14 marzo 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.