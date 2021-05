Una Vita Anticipazioni 12 maggio 2021: Marcia e Israel lasceranno Acacias insieme, ma prima il Becerra deve liberarsi di...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 12 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Marcia accetta di lasciare Acacias con Israel, ma Genoveva è molto chiara con il Becerra: "devi prima liberarti di Ursula!"

Una Vita Anticipazioni: Marcia si sente liberata dalla confessione di Israel

Santiago non è chi dice di essere, il Becerra ha confermato a Marcia di aver mentito: ha assunto l'identità del suo gemello, morto molti anni prima in un tragico incidente, il suo vero nome è Israel ed è giunto ad Acacias per impedire le nozze della ragazza con Felipe. Da tempo ormai Marcia aveva iniziato a sospettare, Santiago suo marito, era un uomo diverso dalla persona che si è ritrovata accanto dopo molti anni, i due condividevano solo l'aspetto esteriore e nulla altro. Ecco perché Marcia si è sentita finalmente liberata dalle parole di Israel...

Israel si dichiara a Marcia, lei accetta di dargli un'occasione. Nella Puntata di Una Vita del 12 maggio 2021

Ma Israel non si è limitato a confessare, l'uomo si è professato realmente innamorato di Marcia e si è dichiarato. Le ha chiesto perdono, poi le ha detto di provare dei sentimenti forti nei suoi confronti. Marcia è rimasta molto turbata da questa rivelazione, forse più che dall'inganno perpetrato contro di lei, non poteva infatti certo immaginare che il suo aguzzino finisse per innamorarsi. Nonostante sia sconvolta, la Sampaio, deciderà di dare un'occasione al Becerra: vuole fuggire da Acacias e dal dolore intorno a lei, Santiago le sta offrendo l'occasione giusta per farlo.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ricorda a Santiago di non poter lasciare Acacias prima di essersi liberato di Ursula!

Genoveva non lascerà mai partire l'ex alleato prima che siano riusciti a portare a termine il loro losco piano, e il loro piano comprende: liberarsi di Ursula. La donna, folle e vendicativa, rischia di far saltare tutto, dunque, prima di lasciare Acacias, Santiago dovrà metterla fuori gioco. Quello di cui parla Genoveva è chiaramente un omicidio, ma il suo "socio" ha davvero la stoffa dell'assassino? Finora abbiamo conosciuto Santiago come uno scaltro bugiardo e manipolatore, ma ancora non sappiamo se avrà il coraggio di uccidere la Dicenta per assecondare la volontà della Salmeron.

