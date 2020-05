Anticipazioni TV

Telmo ha il sospetto che Mateo sia suo figlio. Il Martinez sguinzaglia Ursula a cercare la verità. La Dicenta è l'unica che può investigare senza destare il sospetto su Lucia.

Le anticipazioni di Una Vita della puntata di oggi – martedì 12 maggio 2020 – ci rivelano che Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio. È così che il Martinez chiede al piccolo quanti anni abbia, e sguinzaglia Ursula affinché la Dicenta scopra la verità. Solo lei infatti può indagare senza destare sospetti in Lucia, che a sua volta le confessa di essere ancora innamorata di Telmo. Intanto Samuel teme che Genoveva si sia messa nei guai mentre Antonito allontana Ramon stanco del suo comportamento. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Una Vita Anticipazioni: Lucia confessa a Ursula di essere innamorata di Telmo

Samuel scopre che sua moglie Genoveva è stata incauta. Ha infatti mandato a Marlene, una cara amica francese, i soldi ricavati dalla vendita del vaso senza consultarlo e si infuria con lei. L'Alday sta cercando in ogni modo di proteggerla e di farla accogliere nel quartiere ma con questo gesto, i suoi tentativi potrebbero essere resi vani. Antonito allontana Ramon perché stanco del suo rifiuto di difendersi dalle accuse di Felipe, sempre più furioso con lui. Lucia confessa ad Ursula di essere ancora innamorata di Telmo.

Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio in questa puntata di Una Vita del 12 maggio 2020

Al ritorno ad Acacias, Telmo ha trovato una grande sorpresa. Lucia è sposata e ha avuto un bambino. L'ex sacerdote ha così scoperto che la donna che ama è diventata mamma ma in lui comincia a insinuarsi un dubbio. Mateo potrebbe essere suo figlio. Il Martinez vuole fugare ogni dubbio e chiede al bambino la sua età. L'ex sacerdote vuole scoprire immediatamente quando il ragazzino è nato; solo così potrà capire la verità. L'addio a Calle Acacias, dopo il litigio con Lucia, è stato così repentino e violento che non ha dato neanche il tempo per salutare tutti. Solo Ursula, al suo rientro, lo ha accolto con le braccia aperte.

Anticipazioni Una Vita: Telmo sguinzaglia Ursula alla scoperta della verità su Mateo

Il piccolo Mateo ha subito legato con Telmo ed è felice del suo arrivo ad Acacias. Il ragazzino è la gioia di Lucia ma nasconde un grosso segreto, che presto verrà alla luce. I sospetti cominciano però a farsi largo nella mente dell'ex sacerdote. Il piccolo ha quasi dieci anni, proprio gli anni che sono passati dal suo addio a Calle Acacias. Il Martinez comincia a credere che il padre naturale del bambino non sia Eduardo, con cui ha già avuto un intenso scontro, ma che sia proprio lui. Lucia quindi, prima di lasciare il quartiere sarebbe rimasta incinta ma senza rivelargli nulla. Telmo sguinzaglia quindi Ursula, l'unica ad avere ancora un buon rapporto con l'Alvarado, per scoprire al più presto la verità.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 maggio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.