Una Vita Anticipazioni 12 luglio 2019: Ursula strangola Aurelia

Anticipazioni TV

Ursula si libera dei testimoni scomodi e dopo aver atteso Aurelia ad Acacias, la strangola.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 12 luglio 2019, Diego rivela a Samuel e a Leonor quanto scoperto grazie ad Aurelia. Il più giovane dei fratelli Alday corre ad avvertire Ursula. La Dark Lady mette a tacere la povera contadina, strozzandola. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Diego si confida con Samuel e Leonor nella puntata di Una Vita del 12 luglio 2019

Diego ha scoperto una verità sconcertante. Aurelia, la contadina che ha soccorso Blanca dopo il parto, gli ha rivelato che il cordone ombelicale del piccolo era già stato reciso e che quindi qualcuno era arrivato ben prima di lei. L'Alday capisce dunque che quanto raccontato dalla sua amata Dicenta corrisponde al vero e che sono caduti entrambi in un tranello. Si confida dunque con suo fratello e Leonor, alla ricerca di un appoggio per giungere finalmente alla verità. Samuel però sa più di quanto vuol far credere e una volta salutato Diego, si precipita ad avvertire Ursula del pericolo che stanno correndo.

Ursula uccide Aurelia

Ursula ha costretto Samuel ad allearsi con lei una seconda volta e lo ha coinvolto nel rapimento del piccolo Moises. La Dark Lady sembra però correre un grave pericolo. Diego, grazie ad Aurelia, sta per scoprire il suo inganno. È necessario liberarsi dei testimoni scomodi e la Dicenta prepara un agguato contro la contadina. Dopo averla attesa a Calle Acacias, la strangola. Quando la poverina non si presenta più all'appuntamento con Diego, il più anziano degli Alday capisce che le è accaduto qualcosa di grave e teme il peggio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 13 luglio 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.