Scopriamo le Anticipazioni dell'Episodio di Una Vita di venerdì 12 giugno 2020. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda oggi pomeriggio su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, della Puntata di venerdì 12 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda su Canale5 alle 14.10, gli inquilini di Calle Acacias sembrano rapiti dalla bellezza e dalla sensualità del tango. Brutta notizia per Rosina, che con la sua rivolta contro i tangheri, si è messa in ridicolo. Jacinto e Marcelina si cimentano subito in questa appassionata danza mentre Carmen e Ramon si riappacificano, dopo alcuni giorni di freddezza. L'ex domestica, preso coraggio, rivela a Fabiana di provare dei forti sentimenti nei confronti del Palacios. Saranno ricambiati? Vediamo cosa succederà oggi.

Anticipazioni Una Vita: Passione Tango a Calle Acacias

A Calle Acacias scoppia la passione per il Tango. Il lussuoso quartiere di Calle Acacias si è infatti lasciato rapire dalla bellezza ma soprattutto dalla sensualità di questa danza e sembra che tutti vogliano provare a cimentarvisi. Brutte notizie per Rosina che invece ha appoggiato la rivolta contro i tangheri, sconvolta dallo scandaloso ballo della seduzione. Tra tutti gli abitanti del quartiere saranno soprattutto Jacinto e Marcelina a lasciarsi coinvolgere dai voluttuosi passi del tango, con la speranza di diventare dei “veri professionisti”.

Una Vita Anticipazioni: Cinta pronta al debutto con il flamenco

A Calle Acacias è tutto pronto per un altro ballo: il flamenco. Cinta è pronta al suo debutto in teatro e spera che i suoi genitori, prima o poi, accettino la sua grande passione per quest'arte. Purtroppo la ragazza non sa che Bellita e Josè sono sconvolti. I Dominguez hanno infatti scoperto di essere prossimi alla bancarotta, a causa di un incendio che ha distrutto il loro teatro a Buenos Aires.

Carmen confessa a Fabiana di amare Ramon nelle Anticipazioni di Una Vita del 12 giugno 2020

Mentre tutti ballano, Carmen e Ramon ritrovano il loro equilibrio. Tra i due si era creata una strana frattura e il Palacios, offeso dalle parole dell'ex cameriera, aveva finito per allontanarsi da lei. Finalmente però il chiarimento. Questo lieto evento mette finalmente luce su una sorprendente novità. Carmen infatti non può più nascondere di provare dei sentimenti per Ramon e rivela alla sua amica Fabiana la verità: si è presa una cotta. Le Anticipazioni di Una Vita ci riserveranno grandi sorprese in proposito e come vi abbiamo annunciato con le Anticipazioni Spagnole di Una Vita, tra i due ci sarà un fidanzamento!

