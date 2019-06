Una Vita Anticipazioni 12 giugno 2019: Ursula si vendicherà del tradimento di Samuel?

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita del 12 giugno 2019, Ursula accusa Samuel di non darsi da fare per ritrovare sua figlia e Diego. Dopo che il giovane si rifiuta ancora una volta di mettersi alla ricerca della moglie, la Dark Lady ha un malore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

La furia di Ursula contro Samuel nella puntata di Una Vita del 12 giugno 2019

Diego è stato tratto in salvo e già visibilmente provato, ha dovuto affrontare la notizia della morte della sua piccola bambina. Blanca ancora non si capacita di quanto è successo. La giovane è convinta di aver dato alla luce un maschio vivo e ha tentato - invano - di convincere la contadina che l'ha soccorsa. Ursula intanto rimprovera Samuel di non darsi da fare per risolvere questa situazione ma il ragazzo sembra sordo alle richieste della matrigna. Il giovane Alday è molto cambiato e non ha nessuna intenzione di assecondare gli ordini della terribile Dark Lady e rifiuta di mettersi sulle tracce di sua moglie e suo fratello.

Ursula ha un malore

Samuel ha deciso di voltare le spalle alla sua aguzzina e nega qualsiasi aiuto nel cercare Blanca e Diego. Il giovane ha ascoltato fin troppo i consigli sadici della sua matrigna e ha finito per compiere dei gesti di cui pian piano si sta pentendo. Il ragazzo, per espiare almeno una delle sue colpe, ha aiutato il fratello a fuggire con la donna che entrambi amano e ora non ha nessuna intenzione di cercarli e riportarli a casa. Ursula non sopporta questa inspiegabile insubordinazione e dopo l'enneismo rifiuto del giovane, si sente male. Cosa sta macchinando la terribile Dark Lady? Ha intenzione di vendicarsi del tradimento del suo figliastro e di colpire quando meno se lo aspetta?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 giugno 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14.05.