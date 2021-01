Una Vita Anticipazioni 12 gennaio 2021: Marcia è salva!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00, dopo una lunga ed estenuante operazione, Marcia viene riportata in camera. Incredulo, Felipe la vede finalmente riaprire gli occhi.

Una Vita Anticipazioni: Marcia viene operata da un luminare contattato da Genoveva

Le condizioni di Marcia sono gravi e i medici non hanno potuto dare notizie confortanti al povero Felipe. All'uomo non resta che la speranza di un miracolo che salvi la vita della donna che ama. Nell'ultimo episodio abbiamo scoperto di un delicato intervento per la Sampaio, il miracolo dunque è arrivato. L'operazione potrebbe regalare a Marcia la possibilità di tornare tra le braccia dell'avvocato, ma a stupire tutti è il fatto che, il luminare a cui è affidata l'operazione, è stato ingaggiato da Genoveva Salmeron!

Una Vita Anticipazioni: La tattica di Genoveva

L'intervento sarà lungo e difficile, Genoveva avrà tutto il tempo per mettere in piedi la sua farsa di amica preoccupata e addolorata, organizzando un rosario in onore della poverina. La Salmeron sta giocando bene, il suo scopo è riuscire a riconquistare la fiducia di Felipe: se Marcia dovesse salvarsi, otterrà la gratitudine di Felipe, se invece dovesse non farcela, alla Salmeron resterà comunque la possibilità di consolarlo. Dopo il suo provvidenziale intervento infatti, Genoveva è riuscita a riconquistare il benvolere dell'ex amante. Ma scopriamo cosa accadrà...

Marcia esce dalla sala operatoria, nella Puntata di Una Vita del 12 gennaio 2021

Felipe, al capezzale di Marcia, reduce da un lungo e difficile intervento, attende con ansia di scoprirne l'esito, quando la sua amata, lasciando tutti sconvolti, apre gli occhi e a fatica, con solo un filo di voce, pronuncia il suo nome. L'amore vince su tutto. Finalmente Marcia e Felipe si sono ritrovati e possono coronare il loro sogno d'amore. I due sono certi che nessuna avversità potrà più dividerli...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.