Una Vita Anticipazioni 12 gennaio 2020: Cosa nasconde Casilda?

Casilda non può rivelare che suo cugino Jacinto ha una relazione con una donna del suo paese. Ha infatti paura di ferire Marcelina.

Nella puntata di Una Vita di oggi – mercoledì 12 febbraio 2020 – Casilda cerca di proteggere Marcelina e non le rivela che suo cugino Jacinto ha una relazione con una donna del suo paese. Telmo intanto continua a sentirsi in colpa per Lucia. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Casilda deve mantenere il segreto di Jacinto nella puntata di Una Vita del 12 febbraio 2020

Al cuor non si comanda e Casilda si trova in seria difficoltà. Marcelina, la stramba domestica rientrata ad Acacias dopo un lungo periodo d'assenza, è tornata alla carica con Jacinto e non vuole rinunciare a riconquistarlo. Peccato però che il burbero – ma buon – cugino della bella Escolano abbia lasciato il lussuoso quartiere per tornare nel suo paese per dedicarsi alla sue pecore e abbia cominciato una relazione con una donna, sua compaesana. Casilda scopre questa bella notizia ma purtroppo è costretta a mantenere il segreto per risparmiare a Marcelina un'altra grossa delusione. Ce la farà a proteggere la sua amica?

Una Vita: Telmo in pena per Lucia

Continua intanto la travagliata storia di Telmo e Lucia. La povera Alvarado è caduta di nuovo vittima delle losche trame di Espineira e stavolta ha rischiato la vita, cadendo dalle scale della dimora Alday – rese scivolose da uno scagnozzo del priore. Telmo si sente in colpa per quello che è successo e preoccupa Fra Guillermo, convinto che il ragazzo gli nasconda qualcosa. Samuel intanto, accorso in aiuto di Lucia, si affretta a sfruttare questa situazione per chiedere alla ragazza di sposarlo e stavolta sembra riuscire nel suo intento.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.