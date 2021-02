Una Vita Anticipazioni 12 febbraio 2021: Susana rende pubblica la relazione con Armando!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 12 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, nel quartiere circola la voce che Susana sia andata con Armando al circolo e si sia lanciata con lui in un ballo davanti a tutti, rendendo pubblica la loro relazione!

Una Vita Anticipazioni: Susana si è allontanata da Armando dopo aver scoperto che è divorziato

Susana finora si è mostrata restia nei confronti Armando e dopo aver scoperto che l'uomo è divorziato, i suoi dubbi e le sue incertezze sono aumentati. La donna, molto religiosa e, ammettiamolo, anche un po' bigotta, fatica ad accettare la situazione. Neppure l'approccio più cauto ha funzionato, resasi infatti conto del sentimento che le fremevano dentro, aveva provato a frequentare Armando in "segreto", così da poter riflettere e prendere una decisione con calma, ma quando Casilda l'aveva scoperta, Susana aveva finito per chiudersi a riccio.

Una Vita Anticipazioni: il prezioso dono di Armando conquista Susana, i due si baciano!

Il timore che il quartiere potesse parlare ha fatto sì che Susana decidesse di prendere le distanze, ma l'insistenza di Rosina, la galanteria di Armando e l'interesse sempre più vivo e crescente, l'hanno costretta a fare marcia indietro. Quando Armando poi, le ha fatto dono di una bellissima tavoletta di legno proveniente dal Giappone, su cui era incisa una preghiera orientale per avverare i desideri, la sarta non era più riuscita a trattenersi e si era lasciata andare a un romantico bacio.

Susana decide di rendere pubblica la sua realazione con Armando! Nella Puntata del 12 febbraio 2021

Ora Susana non fa che pensare a lui e i suoi amici non smettono di ricordarle ogni giorno che uomo speciale è Armando e cosa rischia di perdere lasciandoselo scappare. E' un tarlo fisso nella mente della Ruiz che ad un certo punto capirà di dover prendere una decisione e l'iniziativa, del resto Armando le ha giurato di aspettarla. Ormai pronta e sicura di ciò che desidera, andrà da lui, i due si lanceranno in un ballo passionale davanti a tutti, senza timore di essere visti, anzi, per Susana sarà l'occasione, una volta per tutte, di ufficializzare la loro relazione!

