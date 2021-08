Una Vita Anticipazioni 12 agosto 2021: Cinta dice addio ad Acacias!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda giovedì 12 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la giovane Dominguez è pronta a lasciare il quartiere... e la Spagna!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 12 agosto 2021, alle 14.10, Cinta, dopo le nozze, partirà per l'Argentina!

Una Vita Anticipazioni: Calle Acacias festeggia la scarcerazione di Cesareo!

Nessuno del quartiere, e soprattutto nessuno della soffitta, ha mai creduto neanche per un istante che Cesareo fosse stato giustamente arrestato per l'omicidio della povera Marcia. Pertanto, quando il commissario Mendez lo ha rilasciato, facendo cadere tutte le accuse contro di lui, chiunque ha tirato un sospiro di sollievo! Una volta tornato a Calle Acacias, ufficialmente da innocente, i residenti lo accolgono con gioia ed affetto!

Tutto pronto per le doppie nozze, nelle Anticipazioni del 12 agosto 2021 di Una Vita

Oltre ai festeggiamenti per la scarcerazione di Cesareo, nel quartiere fervono i preparativi per un'altra festa, ossia quella che seguirà il matrimonio di Cinta ed Emilio. Infatti, nonostante Camino ed Ildefonso si sposeranno insieme a quest'ultimi, le loro nozze non sono attese con lo stesso entusiasmo... di certo perché la giovane Pasamar è la prima a non essere per niente contenta, a differenza della Dominguez.

Una Vita Anticipazioni: Julio aiuta Cinta a realizzare il suo sogno

La figlia di Bellita e José Miguel, però, non ha in progetto soltanto di sposarsi: oltre al sogno di essere una moglie, c'è anche quello di essere un'artista. La ragazza, infatti, ama tanto Emilio quanto la musica, che, dopotutto, le scorre nelle vene. Il piano di Cinta è di lasciare Acacias 38, e la Spagna, non appena avrà la fede nuziale all'anulare, per raggiungere l'Argentina, la terra che la consacrerà come performer professionista! E sarà proprio grazie all'intervento del fratellastro, Julio, che lei riuscirà a realizzare questo desiderio...

