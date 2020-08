Una Vita Anticipazioni 12 agosto 2020: Antonito impegna le Proprietà di Famiglia!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 12 agosto 2020 rivelano che Antonito accetterà il prestito di Alfredo offrendo come garanzia le Proprietà di Famiglia...

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, quando Antonito annuncia davanti a tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro, Genoveva chiede ad Alfredo di concedere al giovane Palacios un prestito, a patto che lui offra le proprietà di famiglia come garanzia. Lolita scopre dell'accordo e si infuria con Antonito. Dopo aver ricevuto da Emilio una foto del vero Rafael Bonaque, Cinta affronta l'impostore. Il ragazzo confessa di essere un musicista squattrinato, che ha finto di essere un ricco industriale solo perché innamorato di lei.

Una Vita: Antonito cerca di vendere il brevetto della macchina del caffè...

La Salmeron tenterà di baciare Antonito, ma il Palacios non si mostrerà minimamente interessato alla donna e rifiuterà categoricamente di tradire sua moglie. Dal canto suo il Palacios ci terrà però a rassicurare Genoveva: sta lavorando per raccogliere il denaro necessario per entrare nel vantaggioso affare del Banco Americano. Antonito ha già ricevuto infatti un'offerta per il brevetto della macchina da caffè e, incurante delle raccomandazioni di suo padre Ramon, è pronto a vendere...

Antonito accettà un prestito molto rischioso, nella Puntata del 12 agosto 2020

Ma sembra che il fato ci stia per mettere lo zampino, purtroppo, vi anticipiamo, questo non basterà a frenare Antonito. L'acquirente del brevetto farà infatti marcia indietro obbligando Antonito ad uno Stop. Sarà Genoveva, guidata da sete di vendetta, a trovare una soluzione, o meglio, ed escogitare una nuova trappola che permetterà ad Antonito di entrare nell'affare e condannerà quindi l'ingenuo Palacios al collasso economico: Genoveva convincerà Alfredo a concedere un prestito al giovane in cambio delle proprietà di famiglia come garanzia. Antonito, pur consapevole di andare incontro alla disapprovazione di Lolita e Ramon, accetterà di buongrado la soluzione proposta!

Una Vita: Emilio smaschera Rafael. Non è chi dice di essere!

Nel frattempo Emilio, in pensiero per Cinta e insospettito dal fantomatico imprenditore che sta frequentando, Rafael, ha condotto delle indagini con un esito davvero preoccupante. Il bel corteggiatore non è chi dice di essere. Con in mano una foto del vero Bonaque, il Pasamar va da Cinta. La ragazza incredula e furiosa ha un duro confronto con il nuovo pretendente che, mestamente, ammette di essere un musicista squattrinato innamorato della Dama del Mistero!

