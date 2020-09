Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata dell'11 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5, tra Marcia e Felipe scatta l'attrazione e i due finiscono quasi per baciarsi.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata della soap dell'11 settembre 2020. Nella Trama dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe e Marcia sono sempre più vicini. L'avvocato ha insegnato alla cameriera a ballare e i due, durante l'evento in ambasciata, finiscono quasi per baciarsi. Un vero e proprio problema per l'Alvarez – Hermoso che ignora quale sia la vera identità della sua compagna di ballo.

Anticipazioni Una Vita: Marcia è una spia

Nel corso delle puntate di Una Vita abbiamo scoperto che Marcia è una spia. La dolce ragazza appena arrivata nel quartiere, è una pedina nella mani di Ursula, che la usa per avere informazioni dettagliate su Felipe, Ramon e Antoñito da rivendere ad Alfredo. Il Bryce e la Dicenta si sono alleati e sono pronti a sferrare il loro attacco contro i cittadini di Acacias 38, anche senza l'aiuto di Genoveva. Marcia sta svolgendo in modo perfetto il suo lavoro ma pare che le cose siano destinate a complicarsi. La ragazza comincia infatti a provare qualcosa per l'avvocato.

Felipe e Marcia pericolosamente vicini in questa puntata di Una Vita dell'11 settembre 2020

Felipe ha chiesto a Marcia di accompagnarlo all'evento organizzato nell'ambasciata Brasiliana e i due si sono preparati alla serata. L'Alvarez – Hermoso ha insegnato alcuni passi di danza alla ragazza e premurosamente le ha consigliato come comportarsi in alta società. I due, durante la serata, tradiscono un grande feeling e finiscono quasi per baciarsi davanti a tutti. Il loro rapporto si fa sempre più stretto. È una cosa molto preoccupante, visto la vera identità di Marcia.

Una Vita Anticipazioni: Triangolo amoroso Genoveva, Felipe, Marcia?

Felipe non è al corrente di chi sia veramente Marcia e continua a riporre in lei una certa fiducia. L'avvocato sta finendo, inconsapevolmente, sia in una trappola che in un triangolo amoroso. Un'altra donna infatti comincia a provare per lui interesse: Genoveva. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la situazione è destinata a peggiorare e che per Marcia le cose si metteranno davvero molto male.

