Una Vita Anticipazioni 11 ottobre 2019: Paura a casa Palacios! Trini e Lolita stanno male

Trini e Lolita si sentono male ma per fortuna si tratta solo di una gastroenterite. Ramon si sbarazza di ogni tipo di cibo pericoloso per sua moglie e il loro bambino.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 11 ottobre 2019, Trini e Lolita non stanno bene. Ramon e Antoñito sono molto preoccupati per le loro donne e per il piccolo che la signora Palacios porta in grembo. Le due donne soffrono di forti dolori addominali, causati da una gastroenterite. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Trini e Lolita si sentono male in questa puntata di Una Vita dell'11 ottobre 2019

Trini è incinta e la sua gravidanza procede con qualche fastidioso intoppo. Dopo essere riuscita a convincere Ramon che non è troppo vecchio per un altro figlio, la signora Palacios è finalmente più serena. Tutti in famiglia sono felici per il piccolo in arrivo e attendono con trepidazione di conoscerlo. Lolita, tornata da Cabrahigo da poco, partecipa alla gioia del suo futuro marito ma – come anche Trini – inizia a sentire degli strani e forti dolori addominali. Le due ragazze vengono così soccorse dai loro adorati compagni, molto spaventati. Si tratta per fortuna “solo” di una fastidiosa gastroenterite e Ramon immediatamente si sbarazza di qualunque cibo potenzialmente dannoso per sua moglie e il suo bambino.

Ramon presto di nuovo padre in Una Vita

Trini ha dovuto penare non poco per convincere Ramon ad accettare la sua gravidanza. Il Palacios, ritenendosi ormai troppo anziano per occuparsi di un bambino, non ha reagito molto bene alla notizia. Per fortuna le iniziali ritrosie o meglio paure del buon Ramon, sono sparite davanti alla gioia della sua adorata moglie, che finalmente diventerà mamma. Antoñito e Maria Luisa avranno un fratellino o una sorellina!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.