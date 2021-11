Una Vita Anticipazioni 11 novembre 2021: Bellita abusa dei farmaci prescritti dal medico!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 11 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Bellita ha urgenza di tornare sul palco. Purtroppo la fretta sarà cattiva consigliera!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 11 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Bellita abusa del rimedio che le ha dato il dottore e, benché le renda la voce stridula, continua ad ignorare le sue istruzioni.

Una Vita Anticipazioni: Bellita sta male, ma non vuole che si sappia

Bellita è entusiasta per il suo nuovo album ma un intoppo potrebbe rivelarsi fatale per la sua carriera. La cantante comincia ad avere degli strani disturbi alla gola che la preoccupano moltissimo. La Dominguez teme che la sua carriera possa essere stroncata e per questo, quando arriva una proposta da un rinomato teatro di Madrid, decide di temporeggiare. Per non far circolare la voce dei suoi problemi, Bellita non fa parola a nessuno di quanto le sta succedendo, speranzosa che le cose si sistemino presto.

Una Vita Anticipazioni: Un medico aiuta Bellita a risolvere il suo problema di afonia

Il provvidenziale intervento di un professore specializzato in problemi alle corde vocali, migliora molto la condizione della cantate. Il dottore infatti, dopo una visita accurata, le ha prescritto un rimedio per cercare di alleviare e curare la sua afonia. Ci vuole tempo e pazienza però, ma Bellita sembra non avere ne l'uno ne l'altra. L'artista ha urgenza di tornare a cantare e a calcare i palchi di tutto il mondo, la fretta però, come sempre, si dimostra una cattiva consigliera!

Bellita abusa dei farmaci prescritti dal medico, nella Puntata di Una Vita dell'11 novembre 2021

I disturbi alla gola cominciano davvero a preoccupare moltissimo Bellita. Il bruciore non accenna a passare e questo potrebbe davvero diventare un problema. Non doveva infatti succedere proprio ora che il suo ultimo album è in promozione. L'aiuto di un medico specializzato però, si rivelerà provvidenziale, la medicina prescritta infatti, darà grande sollievo all'artista, pur rendendole la voce un po' stridula, sembrerà risolvere il suo problema di afonia. Purtroppo Bellita, decisa a guarire subito, abuserà del rimedio del dottore ignorando completamente le sue istruzioni.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 novembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.