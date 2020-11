Una Vita Anticipazioni 11 novembre 2020: Qualcuno dal passato minaccia Marcia...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'11 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda su Canale, Marcia teme che il suo passato sia tornato a bussare alla sua porta. Ma sarà davvero così?

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'11 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia si sta lentamente abituando alla sua nuova vita da signora. Dismessi i suoi panni da domestica, è ora la padrona di casa Alvarez – Hermoso, in qualità di compagna di Felipe. Ma le cose per lei sembrano destinate a cambiare. Di ritorno da una passeggiata, la ragazza vede un sigaro appoggiato su un davanzale nell'atrio del palazzo e viene colta da un attacco d'ansia. La poverina teme infatti che sia una minaccia di qualcuno arrivato dal suo passato.

Anticipazioni Una Vita: Marcia diventa una signora

Come nella favola di Cenerentola, Marcia è diventata da sguattera a principessa, anzi meglio dire signora. Felipe ha deciso di riprendere al suo servizio Augustina e di lasciare che la sua fidanzata faccia la padrona di casa. Un grande cambiamento per la Sampaio che ha da poco rivelato il suo passato all'avvocato di cui si è follemente innamorata. Ora che Genoveva si è arresa, Marcia può proprio rilassarsi e godersi il momento ma qualcuno ha in mente altro per lei.

Una minaccia dal passato spaventa Marcia in questa puntata di Una Vita dell'11 novembre 2020

Marcia non farà neanche in tempo ad abituarsi alla sua nuova condizione di signora che il passato le busserà alla porta. La ragazza, tornata a casa da una passeggiata, vedrà un sigaro appoggiato su un davanzale nell'atrio del palazzo di casa Alvarez – Hermoso. Un piccolo dettaglio ma che provocherà alla Sampaio un vero e proprio attacco di panico. La ragazza teme infatti si tratti di una minaccia dal passato e che qualcuno sia venuto a prenderla per riportarla in schiavitù. Ma cosa sta succedendo davvero?

Una Vita Anticipazioni: Marcia è in pericolo?

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che per Marcia saranno giorni molto difficili. La ragazza ha capito che qualcuno la sta cercando e teme possa trattarsi dell'uomo che – anni prima – l'aveva resa una schiava. C'è da domandarsi se, per caso, non si tratti di un piano organizzato da Ursula e Genoveva. Non è infatti sfuggito il fatto che la Salmeron dopo aver inizialmente detto no all'assassinio di Marcia e aver fatto le valigie per lasciare Acacias, abbia deciso di fare un'inversione di rotta. La vedova Alday ha infatti mal digerito la scelta di Felipe di richiamare Augustina e di rendere la sua rivale una signora. Insomma... Genoveva e la sua alleata hanno intenzione di fare del male alla Sampaio?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 novembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.