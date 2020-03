Una Vita Anticipazioni 11 marzo 2020: Ramon dice addio a Milagros. Celia la porta via con sé!

Anticipazioni TV

Celia convince Antoñito ad affidarle Milagros mentre Filo evade di prigione.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 11 marzo 2020 - Celia convince Antoñito ad affidarle Milagros fino a che Ramon non si sarà ripreso del tutto. Intanto Filo, grazie a Samuel, evade dal carcere. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Celia ottiene l'affidamento di Milagros in questa puntata di Una Vita dell'11 marzo 2020

Ramon non riesce a superare il dolore per la perdita della sua Trini e, tanta è la disperazione, che trascura la piccola Milagros, bisognosa più che mai di cure. Lolita e Antoñito sono molto preoccupati e non sanno come fare per risolvere questa situazione inaspettata. Celia – ormai completamente impazzita – riesce nel suo intento: avere la piccola Milagros tutta per sé. Convince infatti il giovane Palacios ad affidare a lei e Felipe la bambina, almeno fino a quando Ramon non si sia ripreso. Purtroppo però le sue intenzioni non sono certo quelle di restituire la piccola al padre ma anzi di tenerla con sé per sempre.

Una Vita: Filo evade di prigione

Quando sembrava finalmente tutto risolto, un inconveniente mette di nuovo Calle Acacias in subbuglio. Batan costringe Samuel ad aiutare Filo, messo sotto torchio da Mendez e accusato – grazie alla confessione di Augustina – dell'omicidio di Fra Guillermo. L'usuraio non può però permettere che il suo scagnozzo faccia il suo nome e spinge l'Alday a farlo fuggire di prigione. Il criminale esce così di prigione facendo perdere le sue tracce. Riuscirà la polizia a rintracciarlo e a scoprire chi c'è dietro all'omicidio del buon frate?

