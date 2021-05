Una Vita Anticipazioni 11 maggio 2021: Camino chiede perdono a Felicia, ma sta solo mentendo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'11 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Camino prepara una cena a sorpresa per la famiglia e chiede perdono a Felicia. Genoveva affida un misterioso incarico a Velasco.

Una Vita Anticipazioni: Camino e Maite sono state scoperte

La osteggiata amicizia tra Camino e Maite sembrava ormai archiviata, la Pasamar aveva addirittura accettato l'idea di sua madre di farsi corteggiare da un uomo. In realtà la ragazza, innamorata della pittrice e d'accordo con lei, aveva dato il suo consenso solo per allontanare ogni sospetto dalla loro storia d'amore. Ma le cose non sono andate come sperato, qualcuno ha infatti scoperto della loro segreta frequentazione...

Una Vita Anticipazioni: Cesareo ha rivelato che Maite e Camino si frequentano ancora

Felicia è preoccupata dell'influenza che Maite ha su Camino e non vuole che le due si frequentino, teme infatti che la pittrice con le sue pericolose idee sovversive possa "contaminare" la mente pura della sua bambina. Per lei vede un futuro tradizionale e teme che Maite possa compromettere questo progetto: un marito, una casa, dei bambini. Camino sembrava finalmente aver abbracciato le idee di sua madre, ma era solo una farsa orchestrata per allontanare ogni sospetto. Purtroppo Cesareo ha di recente scoperto che Camino frequenta ancora la pittrice e ne ha parlato con Emilio. Il fratello, preoccupato, ha affrontato Camino facendo scoprire tutto a Felicia.

Camino chiede perdono alla madre Felicia, nella Puntata di Una Vita dell'11 maggio 2021

E' così che Camino ha capito di dover correre ai ripari. Felicia ha scoperto semplicemente che lei e Maite sono ancora amiche, ma non immagina certo che abbiano una storia, è per questo che la ragazza deve riuscire a rabbonire la madre, farle credere di essersi pentita, per evitare che indaghi e scopra qualcosa di molto più compromettente di una semplice disobbedienza. Organizzerà quindi una cena speciale per la mamma, durante la quale le chiederà perdono e le prometterà di chiudere tutti i rapporti con l'artista.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva affida a Velasco un misterioso piano

Nel frattempo Genoveva, che si prepara a breve ad annunciare le sue nozze con Felipe, sta facendo piazza pulita, risolvendo problemi ed eliminando possibili impedimenti che si frappongano tra lei e la realizzazione del suo machiavellico piano. Tuttavia la donna non farà tutto da sola, per riuscire ad orchestrare tutto a dovere si avvarrà dell'aiuto di un collaboratore pericoloso e senza scrupoli, Velasco. Sarà proprio nell'episodio di oggi che la vedremo infatti, affidare all'uomo un misterioso incarico.

