Una Vita Anticipazioni 11 giugno 2020: Bellita e Josè sconvolti! Ecco cosa è successo...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni dell'Episodio di Una Vita di giovedì 11 giugno 2020. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda oggi pomeriggio su Canale5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, riguardanti la puntata di giovedì 11 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda oggi alle 14.10 su Canale5, Josè informa Bellita e Arantxa di un drammatico evento che condizionerà le loro vite. Il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è andato distrutto in un incendio e loro sono sul lastrico. Saranno tempi duri per la famiglia Dominguez e Bellita comincerà a pensare di dover tornare sul palco ed esibirsi per evitare il tracollo finanziario. Come la prenderà Cinta?

Anticipazioni Una Vita: Cinta pronta al debutto

Il ritorno ad Acacias è stato molto fortunato per Cinta. La ragazza ha infatti ha trovato chi le permetterà di esibirsi come ballerina di flamenco in un teatro del quartiere. La ragazza è felice del suo debutto ed è sicura che sua madre non interferirà più nella sua vita, cercando di trovarle un fidanzato. Purtroppo per lei queste rimarranno solo delle false illusioni. Bellità infrangerà i sogni di Cinta, non solo cercando di trovarle un buon partito da sposare ma rivelandole dei problemi della sua famiglia.

I Dominguez sono sul lastrico nelle Anticipazioni di Una Vita della puntata dell'11 giugno 2020

Brutte notizie per la famiglia Dominguez. José ha ricevuto una lettera davvero molto difficile da digerire. I suoi soci di Buenos Aires lo hanno informato di un drammatico accadimento e ora è costretto a raccontare a Bellita e ad Arantxa che il loro teatro nella capitale Argentina, è andato distrutto a causa di un incendio. Si tratta di un duro colpo per tutta la famiglia che si trova sull'orlo della bancarotta. Bisogna presto trovare una soluzione prima che il tracollo finanziario li colpisca e li costringa a cambiare totalmente la loro vita.

Una Vita Anticipazioni: Bellita torna sul palco

La prima soluzione che viene in mente a Bellita è quella di tornare ad esibirsi. La signora Dominguez è un'ex famosa ballerina di flamenco e per aiutare la famiglia, è pronta a tornare sul palco e a indossare le scarpette da ballo, per evitare il tracollo finanziario. Ma questa scelta potrebbe mettere in grande difficoltà Cinta, che da tempo sta cercando di nascondere alla sua famiglia di aver trovato un teatro pronto a farla debuttare.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 giugno 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.