Una Vita Anticipazioni 11 gennaio 2020: Fra Guillermo sospetta che Telmo gli nasconda qualcosa. Ma cosa?

Anticipazioni TV

Fra Guillermo sospetta che Telmo non sia stato del tutto sincero con lui.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani, martedì 11 febbraio 2020, Fra Guillermo comprende che Telmo è molto in ansia e che si sente in colpa per quello che è successo a Lucia. Il sacerdote era infatti stato avvertito. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Telmo in pena per Lucia in questa puntata di Una Vita dell'11 febbraio 2020

Lucia ha avuto un brutto incidente e ora rischia la vita. La giovane è caduta vittima di un vero e proprio attentato. Il priore Espineira, dopo averle provate tutte, ha deciso di liberarsi della ragazza, uccidendola. Se infatti l'Alvarado morisse prima di diventare la signora Alday, tutti i suoi averi andrebbero alla Curia. Un piano praticamente perfetto. Grazie a un suo scagnozzo, Espineira ha fatto ruzzolare dalle scale la povera Lucia, facendole perdere completamente i sensi. Telmo è intervenuto prontamente per soccorrerla e insieme a lui anche Samuel. I due ragazzi impediscono che la giovane muoia tra le loro braccia ma il sacerdote comincia a sentirsi responsabile di quanto successo.

Una Vita: Fra Guillermo sospetta che Telmo gli nasconda qualcosa

Telmo si sente profondamente in colpa per quello che è successo. Espineira l'aveva avvertito e ora che Lucia è priva di sensi, il giovane prova un profondo disagio. Avrebbe potuto fare qualcosa di più per lei ma non è riuscito a impedire che le facessero del male. Fra Guillermo nota il malessere del suo amico e capisce che Telmo gli sta nascondendo qualcosa. Quanto successo all'Alvarado l'ha infatti scosso molto più di quanto pensasse e sotto deve esserci ben più di quello che dice. Il buon frate, che ha suggerito al sacerdote di allontanarsi dalla ragazza di cui è innamorato – per non cadere nuovamente in tentazione – cercherà di aiutare ancora una volta il suo allievo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 16 febbraio 2020.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.