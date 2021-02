Una Vita Anticipazioni 11 febbraio 2021: Marcia giura fedeltà a Santiago per salvare Felipe!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'11 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia riesce a calmare Santiago e lo convince a non fare rappresaglie contro Felipe, promettendogli che rispetterà i propri obblighi matrimoniali.

Una Vita Anticipazioni: Felipe fa irruzione alla locanda, vuole che Marcia fugga con lui!

Felipe non riesce a farsi capace della decisione di Marcia, non è pronto a rinunciare a lei e soprattutto è certo che la ragazza non provi alcun sentimento per Santiago, men che meno rispetto. A crucciare il poverino è dunque il motivo di questa improvvisa decisione della Sampaio, è per questo che insisterà per incontrarla, ancora una volta, pronto ad indagare cosa la turba e a proporle di fuggire insieme. L'avvocato, incautamente, si presenterà quindi alla Locanda.

Una Vita Anticipazioni: Santiago sa tutto e legge l'irruzione come un affronto

La situazione si farà presto pericolosa, i due amanti non immaginano infatti che qualcuno stia già tramando alle loro spalle: Genoveva ha informato Santiago del tradimento di Marcia e gli ha intimato di tenere sua moglie lontana da Felipe! Santiago sa tutto e la presenza alla laconda di Felipe non viene accolta ovviamente bene, quell'irruzione infatti, può avere un solo significato: l'Alvarez Hermoso sta cercando di portargli via sua moglie. L'uomo andrà fuori di se e Marcia dovrà affrettarsi a calmarlo per evitare lo scontro.

Marcia per salvare Felipe, promette a Santiago che rispetterà gli obblighi coniugali! Nella Puntata di Una Vita dell'11 febbraio 2021

Santiago sa del tradimento della moglie e dell'ostinata intenzione di Felipe di portargliela via, dunque legge l'irruzione alla locanda, come un vero e proprio affronto. I timori di Marcia si concretizzano, la ragazza aveva infatti allontanato Felipe proprio per evitare che andasse a finire in questo modo. Ora che "la fritta è fatta" vede come unica soluzione, promettere fedeltà al marito. La Sampaio cercherà infatti di dissuaderlo ad evitare rappresaglie contro Felipe, in cambio gli giurerà di rispettare gli obblighi matrimoniali.

