Una Vita Anticipazioni 11 dicembre 2020: Felipe affronta Andrade per salvare Marcia

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'11 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe è impaziente di trovare Marcia e rimprovera Mauro per non aver saputo fare la giusta pressione su Andrade. L'Alvarez - Hermoso decide quindi di muoversi da solo e va a casa del magnate per salvare la Sampaio.

Andrade ha dimostrato grande diffidenza

Mauro, dopo aver conquistato la fiducia di Andrade, ha affrontato l'argomento: la tratta delle schiave. L'investigatore si è mostrato molto sicuro delle sue informazioni, ha bluffato, ha provato a tendere una trappola al criminale con la speranza di ottenere una confessione sull'effettivo coinvolgimento nel affare del traffico di donne, ma le insinuazioni del detective hanno spinto Andrade a chiudersi. Il malfattore ha ancora dei sospetti sul suo nuovo amico e Mauro deve riuscire con cautela a far cadere le difese. Ma se per il San Emeterio, non direttamente coinvolto, rispettare i tempi imposti da Andrade, non sarà un problema, Felipe pretenderà di vedere dei risultati e di vederli subito...

Felipe si mette in testa di affrontare Andrade

L'avvocato ha rischiato già una volta di mandare a monte il piano e la copertura di Mauro, poi il detective è riuscito a salvare la situazione e ha chiesto a Felipe di battere un'altra pista, quella dei bordelli di prostitute. Purtroppo neppure questo basterà a tenere lontano Felipe, appena l'avvocato infatti, scoprirà dell'insuccesso di Andrade, si metterà in testa di affrontarlo in maniera diretta: se non ha confessato con le buone, lo farà con le cattive...

Felipe si reca a casa del magnate pronto a salvare la Sampaio, nella Puntata dell'11 dicembre 2020

Felipe è offuscato dalla rabbia e non si rende conto di chi ha deciso di sfidare, toccherà a Mauro fermarlo. Il detective chiederà fiducia all'amico e lo pregherà di concedergli altro tempo, Felipe però, lo accuserà di non aver saputo fare la giusta pressione su Andrade. Dopo agirà: da solo si recherà a casa del magnate pronto a salvare la Sampaio...

