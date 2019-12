Una Vita Anticipazioni 11 dicembre 2019: Lucia chiede un grosso prestito in banca per...

Anticipazioni TV

Lucia vuole aiutare gli sfollati dell'Hoyo e chiede una grossa somma in banca per ricostruire le loro case.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 11 dicembre 2019 – Lucia chiede una grossa somma di denaro alla banca, sotto forma di anticipo sulla sua eredità. La ragazza vuole aiutare gli sfollati dell'Hoyo, ricostruendo le loro case. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia chiede un grosso prestito in banca in questa puntata di Una Vita dell'11 dicembre 2019

Felipe sta tentando in tutti i modi di impedire che Celia e Lucia frequentino la casa parrocchiale ma le due donne non sentono ragioni. Le cugine sono determinate ad aiutare i poveri sfollati dell'Hoyo, costretti ad abbandonare il loro quartiere dopo un'inondazione che ha distrutto tutte le loro case. Lucia però vuole fare di più. Per l'Alvarado infatti non basta prestare servizio come infermiera e chiede così una grossa somma in prestito alla banca – sotto forma di anticipo sulla sua eredità – per ricostruire le abitazioni dei poveretti.

Una Vita: Lucia e Telmo, pericolosamente vicini

Telmo ha accolto nella sua casa molti degli sfollati dell'Hoyo e ha invitato gli abitanti di Acacias a dare una mano. Lucia è subito corsa in soccorso, tornando al fianco del sacerdote. La vicinanza tra i due preoccupa Samuel, sempre più pungolato dal suo strozzino, tanto che l'Alday sta facendo di tutto per impedire alla sua fidanzata di recarsi ogni giorno dai bisognosi. Ma l'Alvarado non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo posto in canonica e inevitabilmente finisce per ricucire il suo rapporto con Padre Telmo, fino a mettere in dubbio che possa averle davvero fatto del male quella famosa notte.

