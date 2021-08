Una Vita Anticipazioni 11 agosto 2021: Camino è scomparsa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda mercoledì 11 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la giovane Pasamar è svanita nel nulla...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 11 agosto 2021, alle 14.10, Camino è scappata di casa, ed ha fatto perdere le sue tracce!

Una Vita Anticipazioni: La disperazione di Camino

Camino è inconsolabile. Dopo che ha dovuto dire addio alla sua amata, Maite, come in passato, per il dolore, si è rifugiata in un rigoroso mutismo. Nel giro di poco tempo, però, ha capito che non aveva senso continuare su quella strada, anche perché avrebbe dovuto tener fede alla promessa della pittrice, la quale, prima di partire, le aveva chiesto di proseguire con la sua vita, il più serenamente possibile. E così, la giovane ha ripreso a parlare, ed ha accettato di diventare la moglie di Ildefonso...

Camino è scomparsa nel nulla, nelle Anticipazioni del 11 agosto 2021 di Una Vita

Nessuno ad Acacias 38 ha potuto fare a meno di notare che la Pasamar non è di certo una futura sposa felice. In effetti, la ragazza si aggira per il quartiere con un'aria piuttosto mesta... Benché sia costretta a sposare un uomo di cui non è innamorata, dopotutto, non è di certo costretta a farlo con il sorriso. Tuttavia, ad un passo dalle nozze, incapace di fingere oltre, ha deciso di scappare di casa!

Una Vita Anticipazioni: Camino torna a casa spontaneamente

Felicia legge in lacrime il biglietto che Camino le ha lasciato, e chiede aiuto ad Emilio: deve trovarla e convincerla a tornare da loro! Allora, insieme a Cinta, il giovane si mette sulle tracce della sorella scomparsa... la quale, però, sembra essere davvero svanita nel nulla. I due fidanzati capiscono che sia giunto il momento di rivolgersi alle autorità, ma, un attimo prima di raggiungere il commissariato, al ristorante appare la Pasamar...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.