Nelle Trame di Una Vita della puntata dell'11 agosto 2020 vedremo Genoveva pronta a sedurre Antonito per scongiurare la sua uscita dall'affare. Intanto Ramon, in cerca della verità, resterà vittima di un tragico incidente!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'11 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, Antonito non cede alle avances di Genoveva, ma rassicura comunque la donna di essere pronto a investire nella Banca Americana, nonostante il parere contrario del padre e della moglie. Felipe intanto si mette sulle tracce del dottor Maduro, pronto a scoprire il motivo di quella diagnosi sbagliata fatta alla povera Augustina. Ursula è in ansia, teme di essere smascherata. Nonostante l'insistenza di Cesareo, i Pasamar negano che Camino possa parlare. Emilio sospetta di Rafael, teme che non sia chi dice di essere, per questo mette in guardia Cinta, ma la giovane non vuole credergli. La carrozza su cui viaggia Ramon resta coinvolta in un incidente.

Genoveva tenta di sedurre Antonito, nella puntata di Una Vita dell'11 agosto 2020

Ramon si è rifiutato di concedere un prestito ad Antonito per entrare nell'affare del Banco Americano. Il ragazzo, ingenuo e testardo, ha deciso di vendere il brevetto della Macchina per il Caffè, scelta che ha profondamente deluso suo padre e che ha spinto il Palacios a partire in cerca di risposte concrete sull'affidabilità di Alfredo e degli investimenti che propone. Genoveva sa bene della diffidenza di Ramon e Lolita e, ignara dell'avventato gesto di Antonito, teme che il giovane possa tirarsi indietro. Certa della sua armi di seduzione e pronta a scongiurare la possibilità i un'uscita dall'affare da parte di Antonito, tenterà di incantare il poverino...

Una Vita: Antonito rifiuta Genoveva...

La Salmeron tenterà di baciare Antonito, ma il Palacios non si mostrerà minimamente interessato alla donna e rifiuterà categoricamente di tradire sua moglie. Dal canto suo il Palacios ci terrà però a rassicurare Genoveva: sta lavorando per raccogliere il denaro necessario per entrare nel vantaggioso affare del Banco Americano!

Una Vita: Felipe in cerca della verità! Ursula è nel panico...

Nel frattempo Felipe è in cerca di risposte. L'avvocato è infatti, sulle tracce del medico che ha diagnosticato una malattia mortale alla povera Agustina, spingendola al suicidio. La diagnosi era infatti sbagliata e Felipe è pronto ad andare avanti legalmente contro il dottore negligente. Ursula, scoperte le intenzioni dell'Alvarez Hermoso, andrà nel panico: se Felipe dovesse riuscire a rintracciare il medico, lei rischierebbe di essere smascherata!

Una Vita: Ramon vittima di un tragico incidente

Mentre Cesareo tenta di convincere la famiglia Pasamar che Camino non è affatto muta, il povero Ramon, lontano da Acacias in cerca di prove della validità dell'affare del Banco Americano, resta vittima di un grave incidente. Nessuno saprà quanto gli è accaduto. Il Palacios privo di sensi verrà infatti trasportato in ospedale dove trascorrerà diversi giorni, tra la vita e la morte, senza che ne Carmen ne i suoi figli possano assisterlo!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

