Una Vita Anticipazioni 10 settembre 2021: Alodia è la figlia segreta di Fabiana e Servante

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 10 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Alodia vuole a tutti i costi il ruolo di "figlia di Fabiana e Servante", riuscirà a cancellare il marcato accento andaluso e spuntarla sulle altre contendenti?

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 10 settembre 2021, alle 14.10, Alodia si sforza di eliminare il suo marcato accento andaluso per poter fingere di essere figlia di Servante e Fabiana.

Una Vita Anticipazioni: Fabiana si finge la moglie di Servante

Fabiana non asseconda mai le strambe richieste di Servante, ma in questo caso il bottino è ghiotto e la donna capisce di dover dare fiducia al piano del compare: la locandiera accetta di fingersi la moglie di Servante Gallo pur di vincere il concorso delle pensioni. Classificarsi primi potrebbe non solo dare lustro al loro piccolo hotel, ma anche permettere ai due soci di guadagnare qualche soldino del premio, importante per piccoli lavori e migliorie alla struttura.

Una Vita Anticipazioni: Fabiana teme di compromettere la propria immagine, ma...

Al concorso delle pensioni possono partecipare solo coppie, ufficialmente sposate, che gestiscono insieme una pensione, locanda o piccolo hotel. Le regole sono rigide e Fabiana sa di non potersi sottrarre. E' per questo che ha accettato di fingersi la moglie del suo socio e vecchio amico Servante. Per rendere più credibile la farsa, ha acconsentito inoltre ad accompagnarlo al cinema, i due infatti, sono andati in giro sotto braccio per le vie del quartiere come due sposini. Si è trattato di un grande sacrificio per Fabiana, intimorita al pensiero di compromettere la propria immagine di fronte all'intera Acacias.

Alodia vuole interpretare la figlia di Fabiana e Servante, ma deve eliminare l'accento andaluso! Nella Puntata di Una Vita del 10 settembre 2021

In realtà, gli amici della soffitta, scoperte le mire dei due locandieri, hanno acconsentito ad aiutarli a rendere più credibile la farsa. E' così che è nata una vera e propria competizione tra le giovani domestiche per prendere parte alla messinscena in veste di figlia della coppia. In vantaggio sulle altre contendenti c'è Alodia, la nuova cameriera di casa Dominguez, purtroppo ìl forte accento andaluso potrebbe però risultare un limite e costarle il ruolo. E' per questo che la ragazza si impegnerà e si eserciterà per eliminarlo.

