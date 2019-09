Una Vita Anticipazioni 10 settembre 2019: Samuel avvelena Moises ma Diego...

Anticipazioni TV

Samuel, con la complicità del dottore Guillen, avvelena Moises ma Diego, Blanca e Riera scoprono il suo segreto.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 10 settembre 2019, Riera non trova nessuna informazione utile sul passato del dottore Guillen ma scopre comunque che il medico e Samuel sono i responsabili della malattia di Moises. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Riera investiga sul passato di Guillen in questa puntata di Una Vita del 10 settembre 2019

Le indagini di Riera hanno rivelato il segreto di Samuel e i sospetti di Diego – nei confronti di suo fratello – sono diventati certezza. Il più giovane dei fratelli Alday ha da sempre remato contro l'amore tra Blanca e Diego ed è stato lui a ordinare l'assalto alla carrozza su cui viaggiavano i due amanti. Diego è ora certo di non potersi fidare di Samuel e non crede che il suo piccolo Moises sia realmente malato, come il ragazzo e il dottor Guillen vogliono fargli credere. Ha così chiesto a Riera di indagare sul passato del medico ma l'intervento dell'investigatore, non ha rivelato nulla di interessante o di sospetto sul dottore.

Samuel e Guillen avvelenano Moises in Una Vita

Riera, Diego e Blanca comprendono però che dietro all'improvvisa febbre del piccolo Moises, c'è lo zampino di Samuel. Il ragazzo, con la complicità del dottor Guillen, sta avvelenando il bambino, sicuramente per impedire che la Dicenta lasci Acacias. Il giovane figlio di Jaime ha infatti giurato di vendicarsi di sua moglie e del suo amante, arrivando sin dove Ursula non ha avuto il coraggio di giungere. Il suo obiettivo è uccidere Moises e spezzare il cuore dei due amanti fedifraghi.

