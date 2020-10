Una Vita Anticipazioni 10 ottobre 2020: Emilio è spacciato, Angelinas è arrivata ad Acacias!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 10 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Bellita è pronta a prendere provvedimenti per tutelare sua figlia Cinta. Nel frattempo Ledesma torna ad Acacias con Angelines. Il ricattatore ha imposto un matrimonio combinato tra la sua ragazza ed Emilio. Il povero ragazzo riuscirà a sottrarsi al ricatto del nemico e ad evitare le nozze con Angelines Ledesma?

Una Vita Anticipazioni: Bellita, preoccupata per Cinta, decide di prendere provvedimenti

Cinta da giorni è in pena per la situazione di Emilio e nonostante i tentativi, si rende conto che nessuna delle soluzioni proposte ha finito per rivelarsi efficace a liberare il ragazzo dal crudele Ledesma. Il fallimento del suo piano ha gettato nello sconforto più totale la giovane Dominguez, che non riesce più a nascondere il suo stato d'animo a sua madre. Bellita è dunque preoccupata. La donna infatti, ignara di tutto, crede che il responsabile della sofferenza della sua bambina, sia proprio Pablo, ed è pronta a prendere provvedimenti.

Una Vita Anticipazioni: Emilio è vittima del ricatto di Ledesma!

Emilio sembra non essere destinato a coronare il suo sogno d'amore con Cinta. Il ragazzo è legato a Ledesma da un terribile patto: il silenzio in cambio di un matrimonio. Il Pasamar ha infatti promesso a Copernico di sposare sua figlia se lui manterrà segreto il suo assassinio. Il povero Emilio si è macchiato di un crimine per salvare la sua adorata sorella, vittima di una terribile violenza. Il passato shock di Camino condiziona drammaticamente ancora la vita di tutti e tre i Pasamar e sembra che non ci sia via di scampo per il bel locandiere. Deve sposare Angelinas e rinunciare per sempre a Cinta!

Angelinas, la Promessa Sposa di Emilio giunge in città. Nella Puntata di Una Vita del 10 ottobre 2020

E sarà proprio nell'episodio di oggi che assisteremo all'ingresso nella trame della giovane Angelinas. Per Cinta si tratterà di un duro colpo al cuore, per Emilio la condanna definitiva. Ma Angelinas come prenderà la decisione di suo padre di scegliere per lei marito? Vi anticipiamo che sarà proprio la giovane promessa sposa a salvare la situazione e a liberare la coppia dal giogo di Ledesma...

