Una Vita Anticipazioni 10 novembre 2021: Antonito viene eletto!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 10 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Fabiana va a trovare Felipe in ospedale. Escono i risultati elettorali: Antonito è stato eletto deputato per il partito conservatore.

Una Vita Anticipazioni: Fabiana fa visita a Felipe

Mentre la scaltra Salmeron studia come sfruttare la situazione a suo vantaggio, soggiogando la povera Laura con la promessa di proteggere Lorenza, in cambio dell'omicidio di Velasco, Felipe resta ancora in ospedale, fortunatamente salvo, ma ancora senza ricordi. Per fortuna c'è ancora qualcuno che ha interesse per lui in maniera disinteressata e sincera, come la povera Fabiana. La donna, memoria storica del quartiere, fa visita al povero avvocato nella speranza di potergli anche dare qualche buon consiglio alla luce di ciò che sa e che il poverino non ricorda più.

Una Vita Anticipazioni: Ramon consiglia ad Antonito di restare con i piedi per terra

Nonostante qualche difficoltà di percorso, in particolare la scelta di rivolgersi ad un santone di Cabrahigo che ha suscitato grande clamore mediatico, Antonito è riuscito a convincere tutti gli elettori e assicurasi di essere tra i favoriti. La posizione faticosamente conquistata ha inorgoglito il Palacios dandogli serenità e sicurezza. Ramon però, ha consigliato al figlio di non farsi lusingare dal successo e restare con i piedi per terra...

Antonito vince le elezioni, nella Puntata di Una Vita 10 novembre 2021

Antonito ha seguito il consiglio del padre e ha atteso con pazienza i risultati ufficiali delle elezioni prima di festeggiare la vittoria. Anticipazioni della Puntata rivelano che per fortuna le aspettative dei Palacios non verranno deluse. Vedremo infatti Antonito, emozionato dopo lo spoglio dei voti, apprendere la notizia di essere stato eletto deputato per il partito conservatore! Il giovane, entusiasta del risultato ottenuto, condividerà con la famiglia e tutto il quartiere la vittoria, rendendo fiero il padre Ramon.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 novembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.