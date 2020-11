Una Vita Anticipazioni 10 novembre 2020: Emilio dà un pugno a Ledesma. Il ragazzo la pagherà...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 10 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda alle 14.10 Ledesma ha sorpreso Emilio e Cinta mentre si baciavano a casa Dominguez. L'uomo è furioso! Sua figlia è stata tradita e comincia a urlare contro la coppia e insulta la povera Cinta. Il Pasamar, furioso, perderà completamente la testa!

Anticipazioni Una Vita: Cinta ed Emilio continuano a vivere il loro amore

In barba a Ledesma e ad Angelines, Cinta ed Emilio continuano a vivere la loro grande storia d'amore. Ora che la Dominguez sa il vero motivo che ha spinto il suo amato ad accettare un matrimonio con una donna che non ama, non ha intenzione di lasciare il suo fianco. È per questo che continua a frequentarlo nonostante lui sia ufficialmente fidanzato. Ma i loro incontri clandestini sono destinati a fermarsi. Cinta ed Emilio sono nei guai. Ledesma li ha colti sul fatto a casa Dominguez.

Emilio dà un pugno a Ledesma in questa puntata di Una Vita del 10 novembre 2020

Ledesma ha beccato Cinta ed Emilio in flagrante, mentre si baciavano a casa Dominguez. I due ragazzi, convinti di non essere visti si sono lasciati andare a uno dei loro momenti romantici clandestini ma purtroppo le cose sono andate diversamente da quanto pianificato. Ledesma è furioso e comincia a urlare contro di loro e a insultare Cinta, dandole della poco di buono. A quel punto, il giovane Pasamar perde completamente il senno e in un impeto di ira, prende a pugni il suo futuro suocero. Emilio pagherà molto cara questa azione!

Una Vita Anticipazioni: Emilio e Cinta costretti a fuggire ma...

Attenzione a quello che ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita. Emilio pagherà molto caro il suo gesto. Secondo gli spoiler, Ledesma non lascerà il ragazzo impunito e deciderà di denunciarlo alla polizia. Emilio e Cinta saranno così costretti a darsi alla fuga e prenderanno addirittura informazioni su qualche lavoro in Argentina. Ma le cose sono destinate ad andare diversamente. Vi riveliamo che in questa faccenda entrerà anche Felicia. La Pasamar farà una scelta molto importante per salvare suo figlio.

