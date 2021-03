Una Vita Anticipazioni 10 marzo 2021: Felicia mette da parte i pregiudizi per fare contenta Camino!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 10 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Camino desidera tanto prendere lezioni di pittura da Maite, ma Felicia è troppo bigotta per accettare.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 10 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Maite va a parlare con Felicia e la convince che per Camino le lezioni di pittura potrebbero essere una grande opportunità. Josè annuncia di aver ricevuto una proposta.

Una Vita Anticipazioni: Maite riesce a farsi finalmente apprezzare dai vicini

Di recente un nuovo personaggio è entrato nelle trame della Soap: l'artista, giovane e disinibita, Maite. La donna, una pittrice giunta ad Acacias per ritrovare l’ispirazione, alloggia nella casa di Liberto e Rosina e, per mantenersi, impartisce lezioni di pittura alle signorine del quartiere. La sua immagine di donna indipendente che porta i pantaloni, ha creato però fin dal principio dello scompiglio nei bigotti abitanti del quartiere e i pettegolezzi hanno iniziato a girare veloci e taglienti. Ma Maite ha saputo riscattarsi e presto le cose sono cambiate.

Una Vita Anticipazioni: Felicia è troppo bigotta per accettare Maite

Grazie ai suoi modi gentili, la sua vitalità, la sua cultura, è riuscita coinvolgere i vicini di Acacias e fargli cambiare idee sul suo conto. Non è il caso di Felicia purtroppo, la ristoratrice è rimasta salda sulle sue posizioni. Un vero problema questo, dato che Camino, da quando ha conosciuto Maite, sembra esserne rimasta davvero affascinata. Camino si innamora del lavoro di Maite e iniziare a meditare di prendere delle lezioni per imparare a dipingere.

Felicia dice sì a Maite per il bene di Camino, nella Puntata del 10 marzo 2021

Purtroppo non sarà semplice convincere la madre, è per questo che l'artista accetterà di intervenire in aiuto della nuova amica e futura allieva. Maite si presenterà al ristorante e pregherà Felicia di permettere alla sua talentosa figlia, Camino, di seguire le lezioni di disegno/pittura da lei impartite. La Passamar, almeno inizialmente, si dimostrerà molto rigida, ma poi pian piano, compreso il grande interesse di Camino per l'arte, finirà per dare la sua approvazione: Maite darà dunque lezioni alla figlia di Felicia!

