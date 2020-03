Una Vita Anticipazioni 10 marzo 2020: Ramon è pericoloso! Telmo corre ad aiutarlo

Anticipazioni TV

Antoñito e Lolita chiedono a Telmo di consolare Ramon mentre Mendez mette sotto torchio Filo.

Nella puntata di Una Vita di oggi – martedì 10 marzo 2020 – Mendez mette Filo sotto torchio mentre Antoñito e Lolita, in ansia per Ramon, chiedono a Telmo di intervenire per dargli conforto. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Mendez incastra Filo in questa puntata di Una Vita del 10 marzo 2020

L'intricato caso della morte del povero Fra Guillermo sembra essere avviato alla conclusione. Grazie alla testimonianza di Augustina, l'unica ad aver visto tutto, Ursula potrebbe finalmente essere liberata. Telmo ha fatto di tutto affinché la sua perpetua venisse scagionata, anche fare da esca per incastrare Filo, il vero assassino. Mendez, ormai convinto dell'innocenza della Dicenta, ha tutte le intenzioni di mettere con le spalle al muro il delinquente e lo mette sotto torchio. È lui che deve stare in carcere e non la Dark Lady, per la prima volta nella sua storia accusata erroneamente di omicidio.

Una Vita anticipazioni: Telmo cerca di consolare Ramon per la morte di Trini

Ben altra situazione a casa Palacios. La morte di Trini ha sconvolto tutta la famiglia e Ramon è inconsolabile. L'uomo sembra non essere interessato neanche alla piccola Milagros, tanto è il dolore per la perdita di sua moglie. Antoñito e Lolita sono preoccupatissimi per lui. La giovane coppia, senza parole e completamente impotente davanti a questa tragedia, crede che solo Telmo possa aiutare il loro padre. I due chiedono all'ex sacerdote di portare un po' di pace e di cercare di consolare Ramon, con le sue parole. Ma purtroppo, spoiler ci rivelano che il Palacios non ritroverà la calma molto facilmente.

