Una Vita Anticipazioni 10 luglio 2020: Telmo rovina Ursula!

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per l'Episodio di venerdì 10 luglio 2020. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda su Canale5.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 10 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Telmo è pronto a partire con Mateo, per rifarsi una vita insieme a suo figlio. Il Martinez informa Ursula che non ha intenzione di portarla con sé e la Dicenta, furiosa, gli confessa di aver ucciso per lui. La Dark Lady gli rivela di aver avvelenato Eduardo per permettergli di vivere serenamente la sua vita con suo figlio, senza che il Torralba gli fosse d'ostacolo e l'ex sacerdote - inorridito - l'abbandona per sempre al suo destino!

Anticipazioni Una Vita: Telmo pronto a rifarsi una Vita

Lucia è morta! Il suo addio è stato straziante e Telmo ha dovuto salutare per sempre la sua amata, proprio ora che avrebbero potuto rifarsi una vita insieme. La malattia dell'Alvarado ha però rimesso in discussione ogni cosa. Mateo ha scoperto che il suo vero padre non era Eduardo e Telmo è pronto a occuparsi di quel figlio che Lucia gli ha tenuto nascosto per 10 anni. Il Martinez vuole lasciare Acacias e nessuno potrà ostacolarlo non dopo che ha rivelato a tutti la verità shock, che per lungo tempo ha tenuto per sé.

Telmo abbandona Ursula in questa puntata di Una Vita del 10 luglio 2020

La verità shock sulla vera paternità di Mateo, è il lasciapassare di cui Telmo ha bisogno per lasciare Calle Acacias senza paura di ripercussioni. Il Martinez ha rivelato a tutti che è lui il padre del bambino e non Eduardo. La famiglia Torralba non può quindi rivendicare il piccolo e ora papà e figlio sono liberi di andarsene. Ursula è convinta di seguire il suo amico nella sua fuga ma Telmo le dice che non ha intenzione di portarla con sé e che ora che anche lei si rifaccia una vita. La Dicenta è furiosa. Non avrebbe mai pensato di essere abbandonata... non dopo quello che ha fatto!

Una Vita Anticipazioni: Ursula confida di aver ucciso Eduardo

Telmo dice a Ursula che non vuole che lei parta con lui e Mateo. Ursula dà di matto. Come sarebbe a dire che lei non potrà lasciare Calle Acacias insieme a loro? Al culmine della rabbia la Dicenta rivela all'ex sacerdote di aver fatto di tutto pur di aiutarlo anche macchiarsi le mani di sangue. La Dark Lady confessa al Martinez di aver ucciso Eduardo e di averlo fatto per lui e per Lucia. Il ragazzo è sconvolto! Davanti a questa dichiarazione è sempre più convinto della sua scelta. Ursula cade in rovina! Dovrà rimanere nel quartiere di nuovo sola e abbandonata da tutti.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.