Una Vita Anticipazioni 10 luglio 2019: Ursula ricatta Cristina Novoa

Ursula si compiace con sua figlia per la sua confessione e si scopre che la terribile Dark Lady ricatta Cristina Novoa affinché manipoli la mente della povera Blanca.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 10 luglio 2019, Ursula è orgogliosa di sua figlia Blanca e della sua decisione di confessare l'adulterio. Ringrazia anche Cristina Novoa che si scopre essere una pedina nelle mani della Dicenta. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Ursula orgogliosa di Blanca in questa puntata di Una Vita del 10 luglio 2019

Blanca ha preso una decisione davvero coraggiosa: ha rivelato davanti a tutti il suo adulterio. Ha rivelato di aver tradito Samuel e di aver iniziato una relazione con suo fratello Diego. A convincerla a fare questo passo è stata Cristina Novoa, la mistica arrivata ad Acacias e diventata molto presto l'unica confidente della ragazza. Ursula si mostra molto orgogliosa di sua figlia, dopo la sua pubblica confessione ma la Dark Lady nasconde un terribile segreto, che nessuno deve scoprire.

Ursula ricatta Cristina Novoa

L'arrivo di Cristina è stato davvero una manna dal cielo per Blanca, che nella mistica ha trovato una vero sostegno per affrontare il suo lutto. La Novoa l'ha convinta che la morte del suo bambino sia la punizione per la sua relazione extraconiugale con Diego e solo espiando le sue colpe – per prima cosa rivelando pubblicamente i suoi peccati – le cose torneranno al loro posto e troverà pace. La religiosa la spinge inoltre a tornare da Samuel e a lasciare Diego, allontanandosi da lui per sempre. Purtroppo la giovane Dicenta non sa di essere caduta nuovamente in una trappola. Ursula infatti ricatta Cristina affinché ottenga il controllo della mente di sua figlia e la spinga a fare quello che la signora di Acacias vuole.

