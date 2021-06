Una Vita Anticipazioni 10 giugno 2021: Julio Exposito rivela a Josè di essere suo figlio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 10 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Josè decide di affrontare Julio Exposito, il ragazzo gli mostra delle prove inconfutabili che attestano di essere suo figlio.

Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Emilio dice a Josè che il ragazzo che si aggira per il quartiere chiedendo informazioni su di lui si chiama Julio. Josè si confronta con Julio.

Una Vita Anticipazioni: Emilio e Antonito mettono alle strette Julio e lui finisce per vuotare il sacco

Emilio ed Antoñito, vengono a sapere che Julio è in licenza per assistere una zia malata... che non esiste! La coppia di amici, allora, comincia a svolgere delle indagini su di lui, nel tentativo di scoprire se, dietro all'ossessione per i Dominguez, ci sia qualcosa di cui doversi preoccupare. Quando il Pasamar ed il Palacios lo prendono di petto, il giovane vuota il sacco. I telespettatori, tuttavia, non possono assistere al momento della rivelazione, bensì assisteranno ad un dialogo tra genero e suocero...

Una Vita Anticipazioni: Julio afferma di essere il figlio di Josè

Emilio finirà per scoprire dal giovane qualcosa di molto compromettente, l'Exposito custodisce un segreto che potrebbe sconvolgere gli equilibri della sua famiglia, ma che il Pasamar sa di non poter tacere a Josè Miguel. Consigliato anche da Antonito deciderà quindi di prendere in disparte il capofamiglia per riferirgli quanto raccontato dalla recluta: Julio afferma di essere figlio di Josè!

Josè affronta Julio e il ragazzo gli mostra le prove della sua paternità, nella Puntata di Una Vita del 10 giugno 2021

Il Dominguez decide di affrontare Julio. Quest'ultimo, per accreditare la propria tesi, estrae una lettere d'amore che proprio José Miguel aveva scritto più o meno vent'anni prima: siamo davanti alla prova che il ragazzo impugna per dimostrare all'uomo di essere figlio suo, e di una tale Rocio. L'attore è sconcertato: non sa se credergli, ma sa che, almeno per il momento, non ne parlerà né con la moglie né con la figlia, preoccupato di come le due potrebbero reagire. Ad ogni modo, l'Exposito continuerà a presentare prove a sostegno della propria tesi, come, ad esempio, il secondo nome che gli ha messo la madre José. Inoltre, la firma dell'autografo che aveva chiesto al Dominguez corrisponde perfettamente a quella che c'è in fondo alla suddetta epistola... Julio, dunque, dice la verità? E, nel caso in cui la stesse dicendo, José Miguel, alla fine, lo riconoscerà?

