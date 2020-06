Una Vita Anticipazioni 10 giugno 2020: Samuel trova il senatore Ojeda Tapia. Genoveva è salva?

Anticipazioni TV

Una Vita Soap Anticipazioni Puntata in onda Domani su Canale 5. Ecco le Trame e il Riassunto dell'Episodio di mercoledì 10 giugno 2020.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – mercoledì 10 giugno 2020 – Samuel comincia a lavorare per Ariza. L'Alday ha promesso a sua moglie di proteggerla dai suoi nemici e per non far sapere a Cristobal dove la ragazza si trova, ha deciso di seguire gli ordini del criminale appena arrivato ad Acacias. È così che riesce ad avvicinarsi al senatore Ojeda Tapia e a svolgere il suo compito. Rosina intanto si unisce a un gruppo di manifestanti, contrari alla presenza di un'accademia di tango. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Anticipazioni Una Vita: Samuel sulle tracce senatore Ojeda

Ariza è arrivato nel quartiere e ha sin da subito fatto sospettare di lui. Carmen è corsa a informare Genoveva che qualcuno la cerca e non sembra avere buone intenzioni. La ragazza si è trovata faccia a faccia con il suo nemico e teme ormai di avere le spalle contro il muro. Cristobal la troverà. Ariza ha però uno scambio da proporle: il suo silenzio in cambio di un grosso "favore". Samuel ha promesso a sua moglie di aiutarla qualunque sia il prezzo e ha cominciato a mettersi sulle tracce del senatore Ojeda Tapia, così come richiesto dal malvivente.

Samuel porta a termine il piano di Ariza in questa puntata di Una Vita del 10 giugno 2020

Il piano di Ariza prevede che Samuel e Genoveva si mettano in contatto con il senatore Ojeda Tapia. L'Alday, con fatica, riesce a contattare il Tapia. Non è certo stato facile riuscire a trovarlo e soprattutto a parlargli ma grazie a un giudice, amico di suo padre Jaime, il ragazzo ha centrato l'obiettivo. Samuel riferisce quindi al senatore i progetti di Ariza, che vuole coinvolgerlo in alcuni affari nelle miniere di ferro in Marocco. Il politico è subito entusiasta della proposta e il giovane ex gioielliere può tornare a casa con buone notizie. Che sia riuscito a risolvere tutti i problemi di sua moglie?

Anticipazioni Una Vita: Rosina contro il... tango

A Calle Acacias sta scoppiando una vera e propria rivolta contro una scuola di tango. Il ballo della passione e della seduzione non piace ad alcuni abitanti del quartiere, che se la prendono con l'accademia dei ballerini del paese. Rosina è tra i manifestanti. La Hidalgo, scoperta la rivolta, si affretta a partecipare ma purtroppo per lei, otterrà solo le critiche da parte dei suoi concittadini. Non tutti infatti sono contrari a che ad Acacias si insegni il tango.

