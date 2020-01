Una Vita Anticipazioni 10 gennaio 2020: Inigo e Leonor in crisi. Ecco il motivo

Anticipazioni TV

Iñigo continua a scommettere sugli incontri di boxe, noncurante di mettere a rischio la sua relazione con Leonor.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi – venerdì 10 gennaio 2020 – il rapporto tra Iñigo e Leonor è in crisi. Il giovane è infatti sempre più ossessionato dalle scommesse sugli incontri di pugilato e trascura la sua fidanzata. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Leonor e Iñigo in crisi in questa puntata di Una Vita di domani 10 gennaio 2020

Da qualche tempo il giovane Iñigo non sembra più lo stesso. Leonor si sta infatti sempre più accorgendo che il suo fidanzato le sta nascondendo qualcosa ma vuole ancora credere che si tratti solo di una sensazione. In realtà il Barbosa è finito in un loop da cui sarà difficile uscire: le scommesse. Da quando Liberto gli ha consentito l'accesso alla palestra di boxe, Iñigo ha cominciato a puntare grosse somme di denaro nei combattimenti, riuscendo tra l'altro a guadagnare delle grosse cifre. Ma le sue continue assenze da casa e le sue bugie, finiranno per metterlo davvero nei guai e rischieranno di mettere a rischio la sua relazione con la bella Hidalgo.

Una Vita: Leonor e Flora preoccupate per Iñigo

Non è solo Leonor a preoccuparsi per le stranezze di Iñigo. Flora, la bella pasticcera, comincia a sospettare che il fratello stia giocando dei brutti scherzi sia a lei che alla sua amica e non intende fargliela passare liscia. Sarà lei a iniziare a indagare sul conto del ragazzo e ancora lei – come ci rivelano le anticipazioni – a spingere Leonor a pedinare il suo fidanzato e a seguirlo nei suoi fantomatici impegni lavorativi. Scoperta la verità, come reagiranno le due ragazze?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.