Una Vita Anticipazioni 10 febbraio 2021: Felipe chiede a Marcia di fuggire con lui!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 10 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felipe va da Marcia per convincerla a tornare con lui e fuggire insieme!

Una Vita Anticipazioni: Marcia teme Santiago

Marcia è sposata e la tresca segreta con Felipe potrebbe rivelarsi davvero pericolosa per l'avvocato, ovviamente Agustina - che ha di recente scoperto della relazione segreta del suo capo - non ha intenzione di raccontare a nessuno quanto sa, ma è chiaro sia a lei che a Marcia che il quartiere purtroppo ha occhi e orecchie. Effettivamente la sospettosa Genoveva è già lavoro, la Dark Lady ha grande esperienza con complotti e tradimenti e, visto cambiare l'atteggiamento del suo nuovo "amico", si è messa subito ad indagare per scoprire cosa possa nascondere! E' per questo che Marcia spaventata per quanto potrebbe accadere a lei, ma soprattutto a lui, deciderà di mettere fine una volta per tutte alla sua relazione con l'Alvarez Hermoso.

Una Vita Anticipazioni: Marcia rompe con Felipe

La Sampaio conosce bene la pericolosità di suo marito Santiago e teme per la vita del povero Felipe, è per questo che deciderà di interrompere la loro relazione clandestina. Del resto, come l'ha scoperto Augustina, altri potrebbero venire a sapere della tresca con l'avvocato, l'amore purtroppo, rende incauti. Maturata tale decisione, Marcia ha incontrato Felipe per confessargli di voler chiudere la loro relazione: "ti amo, ma sono obbligata a rompere, purtroppo sono sposata". La ragazza non ha esposto a Felipe i propri dubbi e timori su Santiago, ma si è limitata a dirgli di essere una donna sposata e di non poter più continuare a tradire suo marito!

Felipe va da Marcia per convincerla a tornare insieme, Santiago però ha già scoperto tutto! Nella Puntata di Una Vita del 10 febbraio 2021

Felipe non riesce a farsi capace della decisione di Marcia, non è pronto a rinunciare a lei e soprattutto è certo che la ragazza non provi alcun sentimento per Santiago, men che meno rispetto. A crucciare il poverino è dunque il motivo di questa improvvisa decisione della Sampaio, è per questo che deciderà di incontrarla, di nascosto, ancora una volta, per indagare cosa la turba e proporle di fuggire insieme. I due amanti però non sanno che qualcuno sta tramando alle loro spalle: Genoveva ha già informato Santiago del tradimento di Marcia e gli ha intimato di tenere sua moglie lontana da Felipe!

