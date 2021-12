Una Vita Anticipazioni 10 dicembre 2021: Liberto smaschera Genoveva, ma Felipe lo zittisce!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 10 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Liberto decide di raccontare a Felipe tutta la verità su Genoveva ma l'avvocato lo zittisce ribadendo di volerla ignorare piuttosto che rinunciare alla sua felicità.

Una Vita Anticipazioni: Felipe si è fidato di Genoveva e ha fatto pace con Ramon

Grazie alla benevola intercessione di Genoveva, Ramon è riuscito a rappacificarsi con Felipe. In pratica, l'Alvarez Hermoso, fermo alla morte di Celia, tragico accadimento di cui aveva in passato incolpato l'amico, aveva finito per allontanarlo di nuovo. Ma l'intervento di Genoveva si è rivelato provvidenziale: Genoveva ha chiarito a Felipe la posizione del Palacios e l'ha rassicurato riguardo al fatto che i due avessero davvero già risolto il terribile malinteso anni prima. L'avvocato si è fidato di lei!

Una Vita Anticipazioni: Liberto non può lasciare che Genoveva continui a manipolare Felipe

Genoveva non fa favori, Ramon da quel momento è stato in debito con lei. Il Palacios si è trovato a dover confermare tutte le falsità della donna riguardo al matrimonio idilliaco con l'Alvarez Hermoso. Liberto è stato testimone. Sul momento il Seller non è riuscito a proferire parola, fermato da Ramon infatti, è rimasto in silenzio di fronte ad un mare fangoso di sporche bugie. Sono però passati i giorni, e un pensiero continua ad assillarlo: non può lasciare che Genoveva continui, impunemente, a manipolare il povero Felipe! Pur consapevole di andar contro l'amico Ramon, Liberto prende quindi una decisione...

Liberto confessa, ma Felipe non vuole sentire. Nella Puntata di Una vita del 10 dicembre 2021

Ramon è sotto ricatto, Liberto ha assistito ad una assurda farsa ai danni di Felipe, ma non si è sentito di smascherare il Palacios. Ha taciuto. Sono ormai passati giorni, eppure continua a provare pentimento e vergogna per la sua azione meschina. Sente di essere un codardo e di aver abbandonato il suo amico Felipe nelle mani della più pericolosa manipolatrice di sempre. Dopo tanto riflettere, Liberto decide di riscattarsi e liberare l'Alvarez Hermoso dal giogo di Genoveva, dunque, va da lui e confessa. La reazione di Felipe però, lo lascia davvero sconcertato: l'avvocato lo zittisce, dice di voler ignorare la verità, piuttosto che rinunciare alla sua felicità.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 all'11 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.