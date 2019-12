Una Vita Anticipazioni 10 dicembre 2019: Susana e Rosina hanno paura! Nuove minacce le tormentano

Anticipazioni TV

Rosina e Susana vengono nuovamente minacciate. I ricattatori vogliono il pagamento entro cinque giorni.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita in onda domani – martedì 10 dicembre 2019 - Samuel chiede a Felipe di convincere Celia e Lucia a non recarsi più nella casa parrocchiale mentre Susana e Rosina vengono minacciate e scoprono un'altra scritta minatoria dietro al disegno osceno appeso nella sartoria. Ma Vediamo insieme le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Samuel convince Felipe ad agire per lui nella puntata di Una Vita del 10 dicembre 2019

Samuel non può più permettere che Lucia stia vicina a Telmo. Batan gli è alle costole e il tempo stringe. Ma la ragazza è sorda alle sue richieste e davanti alla tragedia dell'Hoyo non ascolta niente se non il suo cuore. L'Alday è così costretto a chiedere a Felipe di agire per suo conto e di convincere Celia e sua cugina a non tornare più alla casa parrocchiale, neanche se là ci sono i poveri rifugiati dall'alluvione. Lucia, come sua cugina, ha infatti intenzione di aiutare gli sfollati come può ed è rimasta molto commossa dalla bella omelia di Telmo, che invogliava tutta la popolazione a dare una mano.

Una Vita: Susana ha paura! Nuove minacce la tormentano

Susana e Rosina si sono cacciate in un grosso guaio. La loro codardia, giustificata dal non voler creare scandalo in paese, ha provocato un problema ancora più grave. La famiglia di Alexis, scoperto che le due donne non hanno prestato soccorso al ragazzo – morto davanti a loro per un attacco d'asma – vuole vendetta e per non accusarle di omicidio, vuole il pagamento di una grossa somma di denaro. La sarta e la Hidalgo sono allarmate. Non sanno più che fare e la situazione si complica quando dietro al disegno dell'uomo nudo, appeso nella sartoria, trovano un altra scritta minatoria: i ricattatori vogliono i soldi entro 5 giorni.

