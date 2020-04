Una Vita Anticipazioni 10 aprile 2020: Problemi alla Deliciosa. Tito combina un disastro

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di oggi– venerdì 10 aprile 2020 - Tito si offre di riscattarsi con Iñigo. Il pugile propone di lavorare come cameriere in pasticceria ma i suoi primi giorni sono un disastro. Iñigo, convinto da Flora, decide di non licenziarlo e di dargli un'altra occasione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Tito il nuovo cameriere della Deliciosa nella puntata di Una Vita del 10 aprile 2020

Iñigo si è indebitato sino all'osso per causa sua Flora è stata rapita e ha rischiato di morire. Ora che finalmente la situazione sembra essere tornata alla normalità, anche se con qualche sacrificio e con un'ipoteca sulla Deliciosa, Tito vuole rendersi utile. Il ragazzo è consapevole di essere lui la causa dei problemi dei fratelli Barbosa e vuole fare tutto quanto in suo potere per sdebitarsi. Si offre così di lavorare alla pasticceria come cameriere ma i suoi primi giorni sono un completo disastro.

Una Vita anticipazioni: Tito è un completo disastro

I primi giorni da apprendista di Tito sono disastrosi. Il ragazzo non ne combina una giusta; è goffo e incapace di svolgere le mansioni che gli vengono affidate. Iñigo è furioso con lui e vorrebbe spedirlo fuori dalla Deliciosa il prima possibile. Flora lo convince però a dargli una seconda occasione per migliorare.

