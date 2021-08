Una Vita Anticipazioni 10 agosto 2021: Un testimone inchioda Genoveva. Ecco chi è...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 10 agosto 2021, alle 14.10, Cesareo sa che Genoveva, il giorno in cui Marcia è stata assassinata, era sul luogo del delitto!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva la fa nuovamente franca

Genoveva ha colpito ancora. Consapevole del fatto che tanto il commissario Mendez quanto Felipe sospettino di lei, la Dark Lady ha deciso, al solito, di giocare d'anticipo. Così, ha contattato l'azzeccagarbugli, Javier Velasco, per assicurarsi che, nel caso in cui ce ne sarà bisogno, lui la difenderà, ed ha persino depistato le indagini, facendo ricadere le accuse sul povero Cesareo.

Felipe e tutto il quartiere credono che Cesareo sia innocente, nelle Anticipazioni del 10 agosto 2021 di Una Vita

In effetti, il poliziotto, inconsciamente spinto dalla Salmeron, alla fine non ha potuto fare a meno di arrestare il sorvegliante. Tuttavia, nessuno a Calle Acacias crede che Cesareo sia in grado di far male ad una mosca, figuriamoci a Marcia. Anche l'avvocato del quartiere è convinto dell'innocenza dell'uomo, e sta provando a dimostrala, raccogliendo testimonianze e prove...

Una Vita Anticipazioni: Cesareo viene scarcerato

Nonostante la terribile esperienza dietro le sbarre, tutto è bene quel che finisce bene: Cesareo viene rilasciato! Per la guardia, però, non è ancora giunto il momento di uscire di scena, dato che ha una confessione da fare a Mendez... Dopo che quest'ultimo ha ascoltato Cesareo, lo invita a raccontare quanto gli ha appena rivelato all'Alvarez-Hermoso, il quale resta sconvolto nell'apprendere che la moglie era sul luogo del delitto poco prima che la Sampaio venisse assassinata!

