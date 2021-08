Una Vita Anticipazioni 1° settembre 2021: Fabiana e Servante stanno insieme?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 1° settembre 2021, alle 14.10, Fabiana accetta con riluttanza di andare al cinema con Servante per rendere più credibile il loro finto matrimonio, ma i suoi modi rozzi la fanno inorridire.

Fabiana non asseconda mai le strambe richieste di Servante, ma in questo caso il bottino è ghiotto e la donna capisce di dover dare fiducia al piano del compare: la locandiera accetta di fingersi la moglie di Servante Gallo pur di vincere il concorso delle pensioni. Classificarsi primi potrebbe non solo dare lustro al loro piccolo hotel, ma anche permettere ai due soci di guadagnare qualche soldino del premio, importante per piccoli lavori e migliorie alla struttura.

Al concorso delle pensioni possono partecipare solo coppie, ufficialmente sposate, che gestiscono insieme una pensione, locanda o piccolo hotel. Le regole sono rigide e Fabiana sa di non potersi sottrarre. E' per questo che accetterà di fingersi la moglie del suo socio e vecchio amico Servante. Per rendere più credibile la farsa, acconsentirà inoltre ad accompagnarlo al cinema, i due infatti, andranno in giro sotto braccio per le vie del quartiere come due sposini.

E' un grande sacrificio per Fabiana, che teme di compromettere la propria immagine di fronte all'intera Acacias. Purtroppo Servante non allevierà per nulla la sua pena, l'uomo infatti, con i suoi modi rozzi, metterà decisamente a disagio la povera Aguado. La donna, davvero inorridita, inizierà seriamente a riflettere sulla possibilità di rinunciare a questa ghiotta occasione!

