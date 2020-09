Una Vita Anticipazioni 1 settembre 2020: Liberto non ha speranze! Un testimone afferma che...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'1 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap, in onda alle 14.10 su Canale5, il povero Liberto è finito in prigione con una pesante accusa: stupro. Alfredo l'ha accusato di essersi approfittato di Genoveva e ora il Seler rischia la pena capitale. Purtroppo per lui le cose di complicano. Felipe viene informato dal giudice che un testimone afferma di aver visto tutto e sebbene l'avvocato sia convinto che si tratti di un tranello, per ora non ha nessuna prova per dimostrare il contrario.

Anticipazioni Una Vita: Liberto accusato di stupro

Il povero Liberto rischia di finire i suoi giorni in carcere. Alfredo, come promesso, lo ha denunciato di aver stuprato Genoveva e il povero Seler non sembra avere armi per potersi difendere. Rosina è sotto shock. Non può credere che suo marito non solo l'abbia tradita ma si sia spinto a tanto e comincia a pensare di aver fatto male a dargli un'opportunità di spiegarsi. L'Hidalgo, convinta da Susana, si era infatti decisa ad ascoltare le giustificazioni di Liberto, quasi certa che il suo amato consorte fosse finito in una subdola trappola, orchestrata dai terribili coniugi Bryce. Ma le cose sembrano essere molto diverse.

Un testimone inchioda Liberto in questa puntata di Una Vita dell'1 settembre 2020

Liberto è stato portato in carcere dalle guardie e in suo soccorso è giunto il buon Felipe. L'avvocato ha giurato di toglierlo fuori dai guai ma purtroppo le cose si complicano. Il giudice informa l'Alvarez – Hermoso che un testimone ha visto tutto e che è pronto a raccontare tutto durante il processo. Felipe è sconvolto. Alfredo ha pensato a tutto e la sua versione di fatti sembra inattaccabile. Quel che è peggio è che ora Liberto rischia di non ottenere la libertà dopo aver pagato la cauzione. Felipe deve trovare in fretta una soluzione!

Una Vita Anticipazioni: Felipe affronterà Alfredo e Genoveva

Felipe si dimostrerà pronto ad affrontare ogni difficoltà per il bene di Liberto. L'Alvarez – Hermoso è sicuro dell'innocenza del suo amico ma purtroppo ha davanti un nemico molto pericoloso. Alfredo si sta dimostrando un avversario ostico e sibillino ma l'avvocato non ha intenzione di tirarsi indietro e lo affronterà in uno scontro violento. Poi – come ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita, non ottenendo alcuna risposta da lui, tenterà di convincere Genoveva a dire la verità.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.