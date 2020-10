Una Vita Anticipazioni 1 ottobre 2020: Rosina dice per sempre Addio ad Acacias..

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita del 1 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Rosina è determinata a partire per il Portogallo, nonostante i tentativi di Susana e Liberto di dissuaderla, vuole raggiungere Leonor e buttarsi alle spalle la dolorosa storia d'amore con il Seller.

Rosina decide di lasciare per sempre Acacias, nella Puntata del 1 ottobre 2020

Rosina respinge con gentilezza le avances del vecchio amico Ignacio, la Rubio non si sente pronta ad affrontare una nuova relazione, anzi, ha deciso di partire. Liberto, finalmente scagionato, ha parlato con Rosina per rassicurarla: comprenderà se dovesse deciderà di rifarsi una vita. Ma Rosina ha tutt'altra intenzione, infatti comunica a Liberto di voler lasciare Acacias per sempre per raggiungere Leonor in Portogallo.

Una Vita Anticipazioni: Susana e Liberto cercano di fermare Rosina

Tra i due è definitivamente chiusa, ma la donna è ancora molto addolorata e non sopporta di vedere il suo Ex, è per questo che prende l'estrema decisione di lasciare la città. Inutili le pressioni di Susana e delle stesso Liberto, la Rubio sembrerà irremovibile e Zia e nipote dovranno cercare di trovare nuovi argomenti per convincerla.

Una Vita Anticipazioni: Liberto chiede l'aiuto di Felicia

Anticipazioni rivelano che il Seler chiederà anche l'aiuto di Felicia. La proprietaria del Nuovo Secolo è una cara amica di Rosina e potrebbe intercedere in favore dell'ex marito per convincerla a restare ad Acacias. La Pasamar accetterà di aiutarlo? E Liberto avrà l'occasione di provare a riscattarsi con la povera moglie tradita?

