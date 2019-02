Una Vita Anticipazioni 1 marzo 2019: Diego è scomparso

Nella puntata di Una Vita di venerdì 1 marzo 2019, Elvira è infuriata con suo padre per quanto accaduto in piazza durante il teatrino dei burattini ma il colonnello è fiero di quello che ha fatto. Samuel manda una lettera a Diamantina per sollecitare il rientro di Diego ma scopre che il ragazzo non è mai arrivato nella città della ragazza. Blanca è molto preoccupata. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Il segreto di Susana e Simon è ormai stato svelato e la sarta, sconvolta, è corsa via dalla piazza. Il colonnello ha ottenuto quello che voleva e non si preoccupata della reazione della figlia, disgustata dalla cattiveria del padre.

Elvira infuriata con Arturo in questa puntata di Una Vita dell'1 marzo 2019

Elvira non può credere che suo padre sia arrivato a tanto pur di tenerla lontana da Simon. Arturo ha rivelato a tutti il segreto di Susana e a Calle Acacias è scoppiato lo scandalo. L'austera e integerrima sarta del quartiere ha sempre nascosto di avere un figlio illegittimo e questi non è altri che Simon. La Valverde rinfaccia pesantemente l'accaduto al padre ma questi non sembra per nulla pentito anzi si mostra soddisfatto e fiero di aver ottenuto l'effetto sperato.

Diego è scomparso

Ora che i problemi con Olga sembrano risolti, Samuel torna a pensare a suo fratello Diego, ormai via da troppo tempo. Il ragazzo decide di sollecitarne il rientro, inviando un telegramma a Diamantina ma scoprendo che il fratello non è mai arrivato da lei. Di lui non si hanno notizie e Blanca inizia a preoccuparsi di quello che potrebbe essere accaduto al suo amato e teme che possa essere in pericolo. Leonor, sempre a lei vicina e disponibile a darle preziosi consigli, la tranquillizza.

