Una Vita Anticipazioni 1° giugno 2021: Arantxa riceva una notizia sconvolgente che potrebbe allontanarla da Acacias

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1° giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Josè dice alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood. Arantxa riceve una telefonata e rimane pietrificata.

Una Vita Anticipazioni: le condizioni di salute di Bellita sono ancora preoccupanti!

E' un periodo complicato per la famiglia Dominguez, Bellita, scoperto del tradimento dell'amica Margarita ha finalmente accettato di denunciare, spedendo Margarita e suo marito dritti in prigione. Giustizia è stata fatta, ma non è comunque bastato per liberare la povera Del Campo dall'angosciante delusione di essere stata ingannata da chi si fidava, anzi, lo stress psicofisico ha causato un nuovo malore alla poverina e rinnovata preoccupazione per il resto della famiglia e in particolare per il povero Josè.

Josè ha deciso di mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia, nella puntata di Una Vita del 1° giugno 2021

Le condizioni di salute di Beallita non sono l'unico cruccio per il povero Dominguez, a preoccupare infatti l'uomo è anche una misteriosa presenza che da giorni si aggira per Acacias facendo domande su lui e sua moglie. Il giovane Julio Exposito, non appena ha messo piede nel quartiere, ha iniziato infatti a investigare, chiedendo a tutti notizie sui Dominguez. In molti, tra cui Jacinto, il portinaio, si sono insospettiti anche se l'Exposito, ha giustificato il morboso interesse, dichiarando di essere una fan della coppia di artisti. Nonostante il chiarimento, Josè è molto frustrato da questo nuovo inconveniente che, sommato all'attuale condizione di Bellita, spinge l'artista a prendere l'importante decisione di mettere un attimo da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia. Proprio nell'episodio di Una Vita in onda, vedremo Josè comunicare a Bellita e Cinta di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood.

Una Vita Anticipazioni: Arantxa scopre di aver ricevuto un'eredità davvero difficile già gestire

Anche Arantxa, ormai parte integrante della famiglia, non sembra al riparo da problemi. La simpatica domestica dovrà affrontare l'inaspettata morte di una zia, ma non sarà il lutto a destabilizzare la poverina, quanto la telefonata e la notizia che le verrà comunicata in seguito al decesso: la donna scoprirà di aver ereditato una fortuna, ma le condizioni per acquisire la dote, rischiano di allontanare per sempre Arantxa da Acacias, dai Dominguez e dal suo amore Cesareo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 31 maggio al 5 giugno 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.