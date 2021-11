Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 1° dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Bellita, incoraggiata dai suoi cari, torna ad esibirsi. Purtroppo, di fronte al folto pubblico, la voce l'abbandona!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1° dicembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, con l'aiuto di Jose, Alodia, Casilda e Jacinto, Bellita ritrova il coraggio per cantare in pubblico, ma a pochi minuti dallo spettacolo la voce sparisce.

Una Vita Anticipazioni: Bellita riceve una lettera da Cinta

Alodia ha riferito a Josè di aver visto il dottor Puerta chiacchierare amabilmente con un losco individuo, un'informazione che ha acceso un campanello di allarme nella mente del Dominguez che ha iniziato ad indagare e scoperto che: il sedicente medico non è altro che un furfante. Per fortuna il Dominguez riesce ad assicurarlo alla giustizia, liberando la povera Bellita da un altro pensiero. Quando la serenità sembra finalmente ritrovata, a casa Dominguez arriva però una lettera di Cinta indirizzata alla madre che crea grande commozione, ma soprattutto malinconia nella povera cantante.

Una Vita Anticipazioni: Le parole di Cinta danno coraggio a Bellita!

Cinta parla alla madre della gravidanza, della carriera e della sua nuova vita. Bellita, reduce da un periodo difficile, vive con grande tormento la lontananza, ma decide di seguire l'esempio della sua bambina e di ripartire. Un assunto fondamentale sarà alla base della sua gloriosa rinascita: mai più senza musica! La Del Campo decide infatti di ricominciare proprio dalla sua arte e accetta di assecondare marito e amici, convinti che debba tornare sul palco.

Nella Puntata di Una Vita del 1° dicembre 2021: Bellita senza voce durante un concerto. Come se la caverà?

Da quando una grave afonia l'ha colpita, Bellita non riesce più a cantare in pubblico, ha paura di restare senza voce e la paura la blocca forse più del problema alle corde vocali. Dopo la lettera di Cinta però, sembra aver ritrovato il coraggio e la voglia di tornare sul palco. Decisa a sconfiggere l'ansia e incoraggiata da marito e amici, accetta quindi di esibirsi in un grande concerto. Purtroppo, anticipazioni rivelano che, la voce sparirà nuovamente di fronte al folto pubblico. Come se la caverà la povera Del Campo?

