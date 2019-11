Una Vita Anticipazioni 1 dicembre 2019: Sesso in cambio della verità, la proposta di Alicia a Telmo

Anticipazioni TV

Il diabolico Alday manda via la Villanueva dal quartiere prima che venga smascherata. Quest'ultima, però, prima di andarsene, fa una proposta clamorosa al sacerdote...

Negli episodi di Una Vita di domenica 1 dicembre 2019 vedremo Samuel che, per celebrare il talento di Lucia, organizza un ricevimento, a cui partecipa anche Telmo. Intanto, Felipe affronta Alicia, la quale viene spinta dall'Alday ad andarsene. La Villanueva è pronta a lasciare Acacias, ma prima di partire farà una proposta indecente al parroco... Nel frattempo, Carmen cerca qualcuno che le faccia un prestito, mentre Raul continua a credere alle parole del padre. Susana e Rosina, invece, temono delle ritorsioni per la morte del modello. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.20.

Felipe smaschera Alicia e Samuel la caccia da Acacias nella puntata di Una Vita del 1 dicembre 2019

Samuel ha deciso di organizzare un ricevimento a casa sua per onorare ed acclamare le grandi qualità di Lucia come restauratrice. Con grande sorpresa dei partecipanti, si presenta anche Padre Telmo. Il parroco è deciso a rovinare una volta per tutte i piani dell'Alday. Nel frattempo, Felipe, dopo aver parlato con Celia di Alicia, fronteggia quest'ultima. Le fa una serie di domande riguardo il mondo dell'arte, di cui dovrebbe essere un'esperta, ma la Villanueva è chiaramente in difficoltà. Samuel, dato che ha capito che i coniugi Alvarez-Hermoso sospettano di lei, chiede alla sua complice di lasciare definitivamente Acacias. Le domestiche, invece, credono che la gara culinaria a cui hanno partecipato sia stata truccata, quindi ne organizzano un'altra.

Una Vita: Carmen ha bisogno di un prestito

Carmen chiede a Servante se conosce qualcuno disposto a farle un prestito. Infatti, Javier tiene la donna in pugno: deve procuragli una cospicua somma di denaro, se non vuole farlo arrabbiare. Intanto, l'uomo continua a mentire a Raul, il quale si fida di lui. La domestica, così, tenta di aprirgli gli occhi, ma invano. Nel frattempo, Venancio mette in guardia Susana e Rosina, perché gli Escalona potrebbero provare a mettersi sulle loro tracce con il fine di vendicare Alexis, il modello morto per un attacco d'asma... e perché le due donne non sono state tempestive nel prestargli soccorso. La sarta e la sua amica sono sconvolte! Invece, Lucia ha ottenuto un grande successo con l'inaugurazione del suo laboratorio, e Samuel le consegna le chiavi di casa, perché lui sta per partire alla ricerca di opere da restaurare. Servante, intanto, ha un importante annuncio da fare alle donne della soffitta: il concorso culinario si rifarà, ed in giuria ci saranno lui e Celia, la quale consegnerà 50 pesetas a chi si aggiudicherà il primo posto.

Una Vita: Alicia ricatta Telmo

Alicia Villaneuva sta per essere smascherata. In effetti, Celia e Felipe hanno iniziato a sospettare di lei, dal momento che la donna non sembra essere tanto esperta in ambito artistico come sostiene. Pertanto, Samuel ritiene indispensabile che Alicia lasci per sempre il quartiere. La Villanueva, la quale ha già ampiamente dimostrato la sua fedeltà all'Alday, ancora una volta decide di eseguire i suoi ordini. La donna è pronta ad andare via da Acacias, ma prima di mettersi in viaggio incontra Telmo. Alicia, infatti, ha un accordo da proporgli: dovranno trascorrere insieme una notte di passione, se vuole che lei confessi all'Alvarado la verità. Il parroco, sconvolto, approfitta dell'assenza di Samuel per andare a parlare con Lucia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.